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أسعار الخام تحلق على ارتفاع و«برنت» يصعد %2

«أوبك» وحلفاؤها يزيدون إنتاج النفط مليون برميل يومياً
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تاريخ النشر: السبت 23 يونيو 2018

فيينا (وكالات)

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أمس، على زيادة إنتاج النفط اعتباراً من يوليو المقبل، وسط دعوات من مستهلكين كبار للمساعدة في خفض أسعار الخام، وتجنب حدوث نقص في المعروض.

رغم أن نص المسودة لم يذكر الحجم الحقيقي لزيادة الإنتاج واكتفى بذكر تحقيق الامتثال الكامل، قال مصدران في «أوبك»، إن المنظمة اتفقت على ضرورة أن تزيد وحلفاؤها بقيادة روسيا الإنتاج نحو مليون برميل يومياً، بما يعادل واحداً بالمئة من الإمدادات العالمية.

وقالت مصادر في «أوبك» إن الزيادة الحقيقية ستكون أقل لأن عدداً من الدول التي تراجع إنتاجها في الآونة الأخيرة، ستجد صعوبة في تغطية حصصها الإنتاجية، بينما لن يُسمح للمنتجين الآخرين بسد الفجوة.

ودعت الولايات المتحدة والصين والهند «أوبك»، إلى زيادة الإنتاج للحيلولة دون حدوث نقص يضر بالاقتصاد العالمي.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، رئيس الدورة الحالية لـ «أوبك»، إنه لا رقم لزيادة الإنتاج الحقيقية، مضيفاً أن الاجتماع لم يتخذ قراراً بشأن حصص الإنتاج بسبب الخلافات بين الدول. وشدد المزروعي على أن «أوبك» لن تستهدف سعراً أبداً. ... المزيد
     
 

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