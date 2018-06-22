«أوبك» وحلفاؤها يزيدون إنتاج النفط مليون برميل يومياً

فيينا (وكالات)

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أمس، على زيادة إنتاج النفط اعتباراً من يوليو المقبل، وسط دعوات من مستهلكين كبار للمساعدة في خفض أسعار الخام، وتجنب حدوث نقص في المعروض.

رغم أن نص المسودة لم يذكر الحجم الحقيقي لزيادة الإنتاج واكتفى بذكر تحقيق الامتثال الكامل، قال مصدران في «أوبك»، إن المنظمة اتفقت على ضرورة أن تزيد وحلفاؤها بقيادة روسيا الإنتاج نحو مليون برميل يومياً، بما يعادل واحداً بالمئة من الإمدادات العالمية.

وقالت مصادر في «أوبك» إن الزيادة الحقيقية ستكون أقل لأن عدداً من الدول التي تراجع إنتاجها في الآونة الأخيرة، ستجد صعوبة في تغطية حصصها الإنتاجية، بينما لن يُسمح للمنتجين الآخرين بسد الفجوة.

ودعت الولايات المتحدة والصين والهند «أوبك»، إلى زيادة الإنتاج للحيلولة دون حدوث نقص يضر بالاقتصاد العالمي.