نفوق غوريلا أتقنت لغة الإشارة

نيويورك (رويترز)

أكد معهد كاليفورنيا أمس، أن الغوريلا كوكو التي يقال، إنها أتقنت لغة الإشارة الأميركية نفقت عن عمر 46 عاماً.. وأضاف المركز الذي عكف على دراسة الغوريلا في بيان «يؤسف مؤسسة الغوريلا أن تعلن رحيل محبوبتنا كوكو» مضيفا أن الغوريلا نفقت أثناء نومها.

وكانت كوكو ضمن عدد قليل من الثدييات ضمن رتبة الرئيسيات يمكنها التواصل باستخدام لغة الإشارة، ومن بين تلك الثدييات أيضاً أنثى الشمبانزي واشو بولاية واشنطن وذكر إنسان الغاب تشانتك في أتلانتا.. وقال القائمون على رعاية الغوريلا كوكو، إنها كانت تفهم أيضاً بعض الحديث باللغة الإنجليزية. ورغم تشكيك بعض العلماء في استخدام كوكو للغة الإشارة فإن الغوريلا التي تنتمي لسلالة السهول الغربية أصبحت سفيرة لنوعها.

وولدت الغوريلا كوكو في حديقة حيوان سان فرانسيسكو في الرابع من يوليو تموز عام 1971.. وقالت المؤسسة، إن عالمة تدعى فرانسين بيني باترسون بدأت في تدريب كوكو بعد عام من مولدها وعلمتها لغة الإشارة. وظهرت الغوريلا في العديد من الأفلام الوثائقية، كما ظهرت مرتين على غلاف مجلة ناشونال جيوجرافيك.