موسيقى إلكترونية في قصر الاليزيه

باريس (أ ف ب)

تحولت باحة الشرف في قصر الاليزيه (حيث استقبل الرئيس الفرنسي إيمانيل ماكرون عادة نظراءه)، مساء أمس الأول للمرة الأولى إلى حلبة رقص للموسيقى الإلكترونية، بمناسبة النسخة السابعة والثلاثين لمهرجان يوم الموسيقى.

وقد حضر مئات من عشاق موسيقى الفانك إلى الباحة التي أضيئت بأنوار بيضاء وحمراء وزرقاء، في حين راحت أنغام الموسيقى الإلكترونية القوية تصدح في أرجاء الباحة التي عادة ما يهيمن عليها الصمت والهدوء.. وقرر ماكرون في إطار هذه الحفلة المفتوحة أمام الجمهور، استقبال فنانين رائجين في أوساط الموسيقى الإلكترونية الفرنسية من بينهم، كافينسكي وبيزي بي وهما من نجوم «اللمسة الفرنسية» في هذه الأنوع التي روج لها عالميا دافيد غيتا ودافت بانك. ووقف منسقو الموسيقى على أعلى الدرجات حيث يصافح رئيس الجمهورية عادة زواره.. وقد حضرت بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي لفترة قصيرة الحفل، وقد لاحقتها عدسات المصورين.

وبعد ذلك تولى نجم السهرة كافينسكي تنسيق الموسيقى فدبت الحماسة في الحضور. واختار ماكرون هذه اللحظة للظهور.. وراح يصافح الواقفين في الصفوف الأمامية بحرارة إلى جانب زوجته. وبقي الرئيس لبعض الوقت في الباحة محاطاً بزوجته، وأولادها، وقام ببعض الخطوات الراقصة وبدا عليه السرور.