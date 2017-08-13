تكتل شركات صناعة السيارات يشعل الانتخابات الألمانية

برلين (د ب أ)
أصبح النفوذ السياسي لشركات صناعة السيارات الألمانية قضية مهمة في معركة الانتخابات العامة التي تشهدها ألمانيا حاليا والتي ستجري في سبتمبر المقبل، حيث اضطرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى رفض الإشارات إلى أن حكومتها تخضع لنفوذ صناعة السيارات الألمانية.
وقالت أولريكه ديمير، المتحدثة باسم المستشارة :«لا يوجد مثال واحد على تقديم مسودة خطاب لجهات خارجية للمراجعة».
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واشتدت حدة الأزمة في أعقاب التقارير الإعلامية التي ظهرت مؤخرا، وتحدثت عن تورط شركات السيارات الألمانية الخمس «فولكسفاجن» و«أودي» و«بورشه» و«بي.إم.دبليو» و«دايملر» في تكتل احتكاري منذ التسعينيات بهدف تنسيق تحركاتها بشأن التعامل مع المعايير الأوروبية والأميركية لعوادم السيارات.
ومما يؤكد الأهمية السياسية والاقتصادية لصناعة السيارات الألمانية، أنها تضم نحو 828 ألف عامل في ألمانيا يمثلون نحو 14% من إجمالي حجم العمالة في قطاع التصنيع الألماني ككل.