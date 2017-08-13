باكستان تستعد لمرحلة جديدة من النمو في صناعة الحلال

دبي (الاتحاد)

ساهم إطلاق هيئة مركزية باكستانية لاعتماد الحلال مؤخراً في تعزيز جاهزية السوق الباكستانية للعب دور رئيس في صناعة المنتجات الحلال. وشكل تأسيس هيئة حلال باكستان (PHA)، المخولة الإشراف على قطاع الحلال، نقلة نوعية في صناعة منتجات الحلال في البلاد، حيث ستساهم هذه الهيئة في تجهيز الأرضية الملائمة للاستفادة من فرص القطاع سواءً في إنتاج منتجات الحلال أم تصديرها.

وشكل انضمام المجلس الوطني الباكستاني للاعتماد إلى المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، الذي يقع مقره في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافةً نوعية لجهود تنظيم صناعة الحلال العالمية، في وقت يعتبر المجلس من الأعضاء المؤسسين للمنتدى.

وقال محمد صالح بدري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال إن «جهود باكستان في مجال صناعة الحلال وقطاعات الاقتصاد الإسلامي مميزة جداً، مشيراً إلى أنها تمتلك رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة تطبقها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والأطراف المعنية، وإنني على ثقة بأنها مسألة وقت فقط قبل أن تبرز باكستان كوجهة رائدة عالمياً في إنتاج الصناعات والخدمات الحلال وتصديرها إلى أنحاء العالم».