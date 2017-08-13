باكستان تستعد لمرحلة جديدة من النمو في صناعة الحلال

دبي (الاتحاد)
ساهم إطلاق هيئة مركزية باكستانية لاعتماد الحلال مؤخراً في تعزيز جاهزية السوق الباكستانية للعب دور رئيس في صناعة المنتجات الحلال. وشكل تأسيس هيئة حلال باكستان (PHA)، المخولة الإشراف على قطاع الحلال، نقلة نوعية في صناعة منتجات الحلال في البلاد، حيث ستساهم هذه الهيئة في تجهيز الأرضية الملائمة للاستفادة من فرص القطاع سواءً في إنتاج منتجات الحلال أم تصديرها.
وشكل انضمام المجلس الوطني الباكستاني للاعتماد إلى المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، الذي يقع مقره في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافةً نوعية لجهود تنظيم صناعة الحلال العالمية، في وقت يعتبر المجلس من الأعضاء المؤسسين للمنتدى.
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