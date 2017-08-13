الذهب يرتفع بفعل التوترات العالمية

عواصم (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في شهرين يوم الجمعة محققة مكاسب لليوم الرابع على التوالي مع التماس المستثمرين الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وتلقى المعدن الأصفر دعماً أيضاً من بيانات التضخم الأميركية الضعيفة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1287.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1803 بتوقيت جرينتش، ويتجه المعدن النفيس صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف أبريل الماضي. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أعلى مستوياته منذ السابع من يونيو الماضي عند 1291.86 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في تسوية العقود الأميركية الآجلة 0.3 % إلى 1294 دولاراً للأوقية. وتعزز المخاطر الجيوسياسية الطلب على الأصول التي تعتبر من الاستثمارات الآمنة مثل الذهب. وأظهرت بيانات أمس أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زادت بوتيرة أقل من المتوقعة في يوليو، وهو الأمر الذي وفر أيضاً الدعم للمعدن الأصفر.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع بعد صدور البيانات الأميركية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 % إلى 17.10 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى لها منذ 14 يونيو عند 17.24 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 5.3 %، وهي الأكبر من نوعها منذ يوليو 2016. وزاد البلاتين واحداً في المئة إلى 986.20 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ السادس من مارس عند 991.50 دولار للأوقية. وصعد المعدن نحو 2.8 % منذ بداية الأسبوع.