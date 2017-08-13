3 مراحل تسبق إعادة هيكلة رأسمال الشركات

حاتم فاروق (أبوظبي)

تتجه الشركات المساهمة الخاسرة عادة إلى تخفيض رأس المال وشطب جزء أو كامل الخسائر من الأسهم المدرجة من خلال عملية يطلق عليها «إعادة هيكلة رأس المال وإطفاء الخسائر»، حسب خبراء ماليين ووسطاء عاملين في الأسواق المالية المحلية.

وحدد هؤلاء لـ«الاتحاد»، 3 مراحل تقوم بها الشركات المساهمة نحو المضي قدماً في خطط إعادة الهيكلة وتخفيض رأس المال، حيث يطلق على المرحلة الأولى الحصول على الموافقات المبدئية من الجهات التنظيمية في السوق وعلى رأسها هيئة الأوراق المالية والسلع، بعد عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة والموافقة علي تخفيض رأس المال، فيما تتضمن المرحلة الثانية إعلان الدائنين من خلال نشر الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل 30 يوماً من التاريخ المقرر فيه تخفيض رأس المال على أن يتضمن الإعلان مقدار رأس المال قبل وبعد التخفيض وقيمة كل سهم.

وأضافوا أن على الدائنين التقدم للشركة بمستندات ثبوتية لديونهم خلال 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، وفي حال تخفيض رأس المال من خلال إلغاء عدد من الأسهم يجب مراعاة المساواة بين المساهمين بالنسبة والتناسب في رأسمال الشركة، فيما تصدر الشركة في المرحلة الثالثة والأخيرة شهادة اعتماد تعديل النظام الأساسي موضحاً فيه رأس المال الجديد بعد التخفيض، فيما يتعين علي مجلس إدارة الشركة خلال 5 أيام عمل من تاريخ نفاذ قرار تخفيض رأس مال الشركة قيد هذا القرار لدى الجهات التنظيمية بالسوق.

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