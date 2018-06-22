ساسي جبيل (تونس)

فاز التونسي محمد العربي مناصفة مع المغربية نسيمة الراوي بجائزة بلند الحيدري للشعراء العرب الشباب، في دورتها السادسة، التي تمنحها مؤسسة منتدى أصيلة في المغرب.

وأوضح بيان لمؤسسة منتدى أصيلة، يؤكد أنه «بعد ترشيحات مختلفة ونقاشات مسهبة بصدد التجارب الشعرية العربية الجديدة، قررت لجنة تحكيم الدورة السادسة لجائزة بلند الحيدري للشعراء العرب الشباب، بأغلبية الأصوات، منح الجائزة مناصفة لشاعرين عربيين لفتا الانتباه برصيدهما الشعري وتجربتهما الإبداعية هما التونسي محمد العربي، والمغربية نسيمة الراوي».

وأضاف المصدر ذاته أن لجنة التحكيم اختارت منح الجائزة للتجربتين معا، سعياً منها إلى تكريم نموذجين من أكثر الأصوات الشعرية العربية حضورا، ووعدا برؤى فنية وأسلوبية تمثل تنويعات مقنعة في الشعرية العربية اليوم، معتبرة أن في تكريس المناصفة انحيازاً للتعدد الفني والأسلوبي والنوعي التي تمثل إحدى ركائز الجائزة التي استحدثتها مؤسسة منتدى أصيلة لتحفيز الشعراء العرب الشباب. وينتمي الشاعر التونسي محمد العربي، إلى الجيل الشعري الجديد، وهو واحد من الذين تميزوا في تجربة قصيدة النثر في تونس ويتضمن شعره، بحسب المصدر ذاته، نفساً إبداعياً جذابا، وطاقة تعبيرية ناضجة. أما الشاعرة نسيمة الراوي فقد زاوجت بين كتابة الشعر والرواية، وقد اشتملت تجربتها الشعرية، بحسب لجنة التحكيم، على حساسية أخاذة وعمق فني، كما عرفت أعمالها انتشاراً ملحوظاً، وحضر صوتها على نحو منتظم داخل المشهد الشعري المغربي.