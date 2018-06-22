«تشرشل» وراء دراسته الفن في فرنسا «الكلاوي».. فارس التشكيل المغربي الذي ترجل



تاريخ النشر: السبت 23 يونيو 2018 محمد نجيم (الرباط) فقدت الساحة التشكيلية المغربية، يوم الخميس 21 يونيو الجاري، الفنان حسن الكلاوي (94 سنة)، أحد رموز الحركة التشكيلية المغربية وأحد أوائل المؤسسين لبداياتها، والذي بصم اللوحة المغربية بطابعها الخاص حيث اشتغل هذا الفنان، في جل أعماله، على الخيول و»التبوريدة» الفروسية، نظراً لما يحظى به الفرس والفروسية من مكانة لدى المغاربة، كونها تعكس الشجاعة والشهامة والكرم، ولما لها من مكانة في المخيال الجمعي والثقافة الشعبية المغربية والعربية. وعن أعماله يقول الناقد الجمالي المغربي محمد أديب السلاوي «استطاع حسن الكلاوي، منذ بداياته الأولى، مطلع خمسينيات القرن الماضي، أن يخط لنفسه بصمة واضحة في الحركة التشكيلية المغربية، لوحاته استقطبت كل العناصر الإبداعية المتصلة بالفرس، بالتبوريدة، بالفروسية التقليدية، والتزمت صياغاتها الزخرفية بالتراث العتيق وبالواقعية». ويعود الفضل في اكتشاف موهبة هذا الفنان الكبير إلى الأديب والسياسي البريطاني الشهير وينستن تشرشل، الذي اطلع على عمل للفنان حسن الكلاوي فنصح والده بإرساله لدراسة الفن في فرنسا، وهو طلب لم يرفضه الوالد الذي كان صديقاً لتشرشل، فأرسله لدراسة الفن في المدرسة الوطنية للفنون في فرنسا.