«ديوا» تنجز 70% من توسعة المحطة «إم»

دبي (وام)

اطلع سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي على سير العمل في مشروع توسعة المحطة «إم» التي تعد أحدث وأكبر محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الدولة. ورافق الطاير في جولته المهندس ناصر لوتاه النائب التنفيذي للرئيس - قطاع الإنتاج، والمهندس منصور السويدي نائب الرئيس - المشاريع، والمهندس مسعود الكمالي مدير المشروع والمهندس عادل شكرالله مدير أول مشاريع، وماجد عبدالله مدير أول - الشؤون الإدارية الأمن والإطفاء.

واستمع الطاير من ممثلي شركة «سيمنز» الألمانية إلى التقدم المحرز في الأعمال الإنشائية والهندسية والتشغيلية في مشروع التوسعة الذي يسير حسب الخطة الزمنية الموضوعة، حيث تم تنفيذ 70% من المشروع بما في ذلك الانتهاء من صب 45,000 متر مكعب من الخرسانة بنسبة إنجاز 96% وتشييد 4,900 طن من الهيكل الفولاذي والأعمال المعدنية الثقيلة بنسبة إنجاز 75% واستكمال أكثر من 8.3 مليون ساعة عمل آمنة دون تسجيل أية إصابات خلال عملية التنفيذ.

وتتعاون هيئة كهرباء ومياه دبي منذ عام 2015 مع شركة سيمنز لتوسعة المحطة «إم» لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث تصل التكلفة الإجمالية للمحطة مع التوسعة إلى 11.5 مليار درهم.

وستبلغ القدرة الإنتاجية الكلية للمحطة نحو 2,885 ميجاوات بعد إنجاز مشروع التوسعة في 2018. ويشمل مشروع التوسعة إضافة وحدات توليد كهرباء جديدة بقدرة إنتاجية تبلغ 700 ميجاوات تضاف إلى القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة.