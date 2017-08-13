الأسعار التنافسية لعقارات أبوظبي تجذب شرائح جديدة من المستثمرين

سيد الحجار (أبوظبي)

استقطب القطاع العقاري في أبوظبي شرائح جديدة من المستثمرين، مع توافر وحدات بأسعار تنافسية في عدد من مناطق التملك الحر في الإمارة، حسب مسؤولين في القطاع ومتعاملين بالسوق.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن طرح عدد من المشاريع الجديدة في أبوظبي بأسعار مناسبة، لاسيما للعملاء من ذوي الدخل المتوسط، فضلاً عن انخفاض الأسعار في بعض المشاريع القائمة، شجع عدداً كبيراً من المستثمرين على التوجه لشراء العقارات في العاصمة.

وحسب رصد لـ «الاتحاد»، تتوافر في جزيرة الريم استوديوهات تبدأ من 400 ألف درهم، وشقق مؤلفة من غرفة واحدة تبدأ من 700 ألف، وغرفتين بنحو 1,15 مليون، وثلاث غرف بقيمة 1,6 مليون، فيما ترتفع الأسعار بناء على المساحة والموقع والإطلالة.

وفي جزيرة ياس، تتوافر أستوديوهات بنحو 800 ألف درهم في مشروع «مايان»، وشقق مؤلفة من غرفة واحدة بـ 1,2 مليون في «أنسام»، وغرفتين بقيمة 1,7 مليون، وثلاث غرف بـ 1,9 مليون درهم. كما تتوافر في شاطئ الراحة استوديوهات تبدأ من 900 ألف درهم في مشروع «الهديل»، وشقق ذات غرفة واحدة بنحو 1,1 مليون في «الزينة» و«المنيرة»، وذات غرفتين بقيمة 1,65 مليون، درهم وثلاث غرف بـ 2,2 مليون درهم.