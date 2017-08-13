التداولات العقارية في الشارقة تسجل 11.7 مليار درهم في 6 أشهر

الشارقة (الاتحاد)

بلغ إجمالي الاستثمارات العقارية المنفذة في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، 11.7 مليار درهم، حسب عبدالعزيز الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري فيها.

وقال إن الحركة الاستثمارية العقارية في الإمارة شهدت في النصف الأول من هذا العام استقراراً نسبياً، حيث ارتفع عدد معاملات البيع بنسبة 45.8%، مع الاهتمام المتزايد بمعاملات بيع المنفعة، حيث بلغت نسبة الارتفاع 628.6% مقارنة بالعام الماضي.

ولفت إلى أن عمليات التداول العقاري تركزت في مناطق المشاريع التطويرية في مدينة الشارقة، فمن حيث عدد التداولات، تصدرت منطقة الخان بواقع 395 عملية تداول، فيما شهدت منطقة الصجعة الصناعية 329 عملية تداول، تلتها منطقة مويلح بواقع 300 عملية تداول، وذلك من أصل 2454 معاملة بيع منفذة في المدينة.

وأشار الشامسي إلى تصدر المعاملات السكنية لمعاملات البيع بواقع 1289 معاملة، تلتها معاملات المناطق التجارية، حيث بلغ عدد التداولات التجارية 846 عملية، وبارتفاع نسبته 109% وبفارق 441 معاملة عن النصف الأول من العام 2016.

كما لفت إلى أن النسب الكبرى من الإقبال جاءت بشكل ملحوظ من المستثمرين العرب، حيث بلغ مجموع العقارات المتداولة بواسطتهم في النصف الأول 936 عقاراً بزيادة نسبها 3.4% تصدرتها الجنسية السورية بواقع 224 عقاراً وبارتفاع نسبته 46.4%، ثم الجنسية الفلسطينية بواقع 161 عقاراً مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، في حين بلغت إجمالي العقارات المتداولة للجنسيات الخليجية 5506 عقارات متداولة