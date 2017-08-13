أبوظبي (الاتحاد)

وقع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، لتأسيس شراكة استراتيجية تتيح للطرفين التعاون المتكامل لدعم وتطوير بيئة ومجتمع التكنولوجيا المالية في أبوظبي ودولة الإمارات. وقّع المذكرة بروموث مانغات، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، وريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

وتشمل المذكرة تمكين مجموعة الإمارات العربية المتحدة للصرافة من التعاون الفعّال مع شركات التكنولوجيا المالية الابتكارية العاملة تحت مظلة «المختبر التنظيمي» لسوق أبوظبي العالمي.

وسيعمل سوق أبوظبي العالمي بشكل وثيق مع المجموعة على إطلاق برامج ابتكارية مشتركة لدعم توظيف التكنولوجيا في مجالات متعددة مثل حلول الدفع، ومنصات التعاملات الرقمية «البلوك تشين»، والتشارك المتكامل للبيانات الموزعة، والذكاء الاصطناعي.

وقال بروموث مانغات، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات العربية المتحدة للصرافة: «يمثل التعاون الفعّال بين مقدمي الخدمات المالية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، أحد الأمور المهمة لبناء مجتمع ابتكاري مستدام في القطاع المالي. وتسهم شراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي في تعزيز جوانب الابتكار في التكنولوجيا المالية عبر حاضنات ومسرعات الأعمال، والبرامج الأكاديمية».