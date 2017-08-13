21 ملياراً قيمة المشروعات العقارية في دبي منذ بداية 2017

دبي (الاتحاد)

شهدت دبي تدشين نحو 68 مشروعاً عقارياً بقيمة 21 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، حسب ما أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، كما رصدت الدائرة تدشين 88 مشروعاً عقارياً منذ بداية العام 2016 إلى منتصف 2017. وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة «تشهد دبي في الوقت الراهن اهتماماً متزايداً لدى المستثمرين الدوليين، وهو ما يرسخ الثقة في حيوية القطاع العقاري وآفاقه المستقبلية».

وأضاف بن مجرن أن عدد المطورين المسجلين في قاعدة بيانات الدائرة 713 مطوراً، في حين وصل عدد المشروعات العقارية إلى 483 مشروعاً. وللتأكيد على حيوية السوق العقاري في دبي، أعلن بن مجرن تسليم 535 مشروعاً من مختلف الأحجام والاستخدامات، تخدم كل الأنشطة الاقتصادية في دبي خلال السنوات العشر الماضية، إضافة إلى أن النصف الأول من العام شهد إنجاز 24 مشروعاً كان قد تم الشروع بها في سنوات سابقة.

وتؤكد الأرقام أن سوق دبي العقاري معزز بزخم كافٍ يؤهله المضي قدماً في خط النمو التصاعدي، مستفيداً من عوامل محلية أولها تطوير مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى أجواء الأمن والطمأنينة التي تتمتع بها ودولة الإمارات العربية المتحدة في محيطها الإقليمي.