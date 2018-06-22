إصابة 200 فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

د ب أ (غزة)

أصيب 206 فلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم الجمعة، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة ضمن فعاليات مسيرات العودة المستمرة للشهر الثالث، بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن 120 من المصابين تم علاجهم في النقاط الطبية الميدانية المقامة في خيام العودة فيما تم نقل 86 مصابا إلى المستشفيات.

وأوضحت المصادر أن من بين إجمالي المصابين 44 بالرصاص الحي، فيما وصفت حالة سبعة منهم بأنها خطيرة.

وأطلقت هيئة مسيرات العودة على فعاليات اليوم "جمعة الوفاء للجرحى" ودعت إلى أوسع مشاركة شعبية في خيام العودة المقامة بالمناسبة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أول أمس الأربعاء استشهاد شاب في العشرينات من عمره متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة الشهر الماضي.

ورفع ذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 131 منذ بدء احتجاجات مسيرات العودة في 30 مارس الماضي بمناسبة يوم الأرض.

وتهدف مسيرات العودة للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.