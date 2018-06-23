بإسناد من التحالف.. "الشرعية" تحرر مواقع استراتيجية من مليشيا الحوثي

الاتحاد نت

بدعم وإسناد من قوات ومقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، حققت قوات الجيش اليمني والمقاومة، أمس الجمعة، تقدما ميدانيا كبيرا في جبهات الشريجة وحمالة وطور الباحة والقبيطة وحيفان وتمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية من قبضة مليشيات الحوثي الموالية لإيران وسط تهاوي دفاعاتها وتحصيناتها على وقع خسائرها المتوالية في مختلف جبهات القتال.

وحررت قوات الجيش اليمني والمقاومة بدعم من قوات التحالف العربي في عدن عددا من المواقع في أطراف مديرية القبيطة شمال محافظة لحج وسط فرار جماعي لمليشيا الحوثي الموالية لإيران حيث تم تحرير مواقع هامة في جبهة طور الباحة شمال لحج منها مناطق دار سيفيان وجبل السبد ومدرسة خالد وجبل البياضي ووادي الهجمة لتصل القوات إلى سوق الخميس. فيما شهدت جبهة حمالة تحرير الجبل الأحمر وعدد من المناطق المحيطة ودار العرقوب وتدور المواجهات على جبل خصلة.

كما شهدت جبهة الشريجة تحرير جبال الكدحة والسحي والقناص. وتدور المواجهات عند جبل الضواري. في حين، شهدت جبهة حيفان السيطرة على مدرسة خالد وسط انهيار وخسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي.

وأسفرت المواجهات المسنودة من مقاتلات التحالف العربي عن تكبيد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد فيما استعادت قوات الجيش والمقاومة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وتصدت القوات لمحاولات تسلل يائسة لمسلحي المليشيا على مواقع في جبل حمالة الاستراتيجي شمالي مديرية القبيطة وأجبرت عناصرها على التراجع وسقط عشرات الجرحى في صفوفها.