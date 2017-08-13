حتا يفوز على فاردار المقدوني بسباعية



تاريخ النشر: الأحد 13 أغسطس 2017 دبي (الاتحاد) حقق حتا فوزا عريضا على فريق فاردار (ب) المقدوني بنتيجة 7-4 في المباراة الودية الخامسة التي خاضها «الإعصار» مساء أمس الاول، خلال معسكره الخارجي المقام حاليا في مقدونيا استعدادا للموسم الكروي الجديد. أحرز أهداف حتا كل من جابرييل (هاتريك) وروزا (هدفين)،وهدف واحد لكل من ناصر عبيد ومحمد مال الله. يذكر أن حتا سبق أن خاض 4 مباريات ودية، ومن المنتظر أن يخوض الفريق وديتين قبل العودة إلى الدولة، لاستئناف الاستعدادات لخوض منافسات الموسم المحلي سواء بالمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي ومسابقة دوري الخليج العربي.