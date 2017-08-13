شباب الأهلي ـ دبي يدرس الاكتفاء بالمشاركات المحلية

دبي (الاتحاد)

تدرس إدارة نادي شباب الاهلي - دبي جديا خيار الاكتفاء بالمشاركات المحلية وعدم المشاركة في المسابقات الخارجية الموسم المقبل. ويأتي هذا التوجه للنادي الجديد في كرة القدم الإماراتية، في إطار اعادة رسم الهوية الخاصة بالنادي بعد تغيير الاسم والشعار والألوان، واستثمارها بشكل يوّلد العائد السليم لخزانة النادي في المشاركات القارية. ويمضي وفق البرنامج الموضوع والدعم اللامحدود الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس النادي، لتسهل الصعاب والتحديات التي تواجه العمل الإداري في النادي.

وبدا واضحا أن اتجاه نادي شباب الأهلي - دبي إلى عدم المشاركة في البطولات الخارجية حاليا في ظل التحديات القائمة الآن، وتحديدا أمام اللجنة العليا للإشراف على الدمج برئاسة سعادة خليفة سعيد سلميان، وذلك في سياق الجهود الإدارية الرامية إلى الانتهاء من تحديات الدمج وفق البرنامج المعتمد، كما أن اللجنة أمامها العديد من الأولويات التي تعمل على ترسيخها وتجاوز مرحلة التحديات القائمة، والتي يتصدرها ملف إعادة الهيكلة الادارية والمالية وضم الاصول والاستثمارات بعد إتمام الدمج واستصدار التراخيص والاعتمادات اللازمة بذلك.

ويدلل توجه نادي شباب الأهلي - دبي إلى سياسة التأني التي تعتمدها لجنة الإشراف من أجل وضع دعائم ثابتة ومتينة لناد ٍ يكون مؤسسة رياضية يشار لها بالبنان، مما يؤكد ان نادي «شباب الأهلي - دبي» يتبع نهجا مؤسسيا رياضيا هادفا يتمثل في أن تكون أولويات المشاركات لمواءمة المصروفات بالنتائج والإيرادات وقيمة الإنجازات. وهو ما يعبّر عن الفكر الإداري الاحترافي ويتوازى مع خطط الدمج إداريا وماليا وفنيا.

وبات اكيداً أن اللجنة العليا للإشراف على الدمج تسعى إلى خلق أرضية صلبة في العمل، يواكبها في الوقت نفسه التركيز على بناء فرق النادي بصورة مستدامة للمنافسات وذلك بدلا من المجازفات العاجلة، ومن منطلق بناء فرق النادي بمختلف الألعاب الرياضية وضمان قوتها الفنية محليا ثم خوض غمار البطولات الخارجية، وإعدادها للاستمرار في المنافسات بمختلف المحافل المحلية والقارية والدولية.