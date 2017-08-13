خليل ينضم إلى معسكر «العنابي» في النمسا

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

انضم خليل إبراهيم لاعب الوحدة إلى معسكر الفريق في منطقة ويرفنوينج في النمسا أمس الأول، بعد أن أنهى فترة الإنعاش في الخدمة الوطنية، والتي ينتهي منها اللاعب خالد الظنحاني الخميس المقبل، حسب عبد الباسط محمد مدير الفريق وينضم إلى المعسكر الجمعة.

وقال عبد الباسط في اتصال هاتفي مع (الاتحاد): نتوقع لحاق عادل سبيل المنتقل حديثاً من الأهلي خلال الـ48 ساعة المقبلة، بعد اكتمال إجراءات الانتقال، ليبدأ الإعداد في توقيت جيد مع المجموعة التي تتدرب بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية ووسط حماس كبير من اللاعبين، لحجز مكان في التشكيلة الأساسية.

وتابع مدير الوحدة: خالد باوزير يتدرب بشكل طبيعي بعد عودته من الإصابة، الجميع يواصل برنامج التحضير الشاق بحماس كبير، والأجواء جيدة حيث يسود الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية، ولا توجد أي إصابات في الفترة الماضية، والكل في حالة جيدة.

وأوضح عبد الباسط أن الجهازين الإداري والفني سيقومان بزيارة اللاعب حمدان الكمالي في ألمانيا خلال أيام، للوقوف على سير برنامجه التأهيلي بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي، حيث يمضي اللاعب فترة الشهور الثلاثة الأولى من التأهيل في مركز متخصص في ألمانيا.

وأكمل عبد الباسط: أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، يزور المعسكر خلال اليومين المقبلين، للوقوف على سير الإعداد والاطمئنان على الفريق، والإعداد الذي يسير بصورة جيدة حيث يقوم الجهاز الفني بعمل كبير من أجل تحضير اللاعبين للموسم الجديد، وأعتقد أن المنطقة التي يقام فيها المعسكر مثالية، والأجواء رائعة جداً وتساعد على العمل على الجانب البدني بشكل مكثف حتى يكون الفريق جاهزاً بقوة للموسم الجديد».

يذكر أن الوحدة يخوض 5 مباريات ودية خلال معسكره الحالي تبدأ بعد غد أمام أحد أندية الدرجة الأولى بالنمسا، ويتدرج الفريق في المباريات حتى مباراته الأخيرة يوم 28 من الشهر الحالي أمام أودينيزي الإيطالي يعود بعدها إلى أبوظبي لاستكمال تجهيزه للموسم الجديد الذي يدشنه بلقاء شباب الأهلي دبي في بطولة كأس الخليج العربي على استاد آل نهيان في أبوظبي يوم 8 سبتمبر المقبل، قبل أن يتوجه بعدها إلى القاهرة استعداداً لخوض مباراة السوبر التي تجمعه مع الجزيرة منتصف الشهر نفسه.