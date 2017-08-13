خليل ينضم إلى معسكر «العنابي» في النمسا

محمد سيد أحمد (أبوظبي)
انضم خليل إبراهيم لاعب الوحدة إلى معسكر الفريق في منطقة ويرفنوينج في النمسا أمس الأول، بعد أن أنهى فترة الإنعاش في الخدمة الوطنية، والتي ينتهي منها اللاعب خالد الظنحاني الخميس المقبل، حسب عبد الباسط محمد مدير الفريق وينضم إلى المعسكر الجمعة.
وقال عبد الباسط في اتصال هاتفي مع (الاتحاد): نتوقع لحاق عادل سبيل المنتقل حديثاً من الأهلي خلال الـ48 ساعة المقبلة، بعد اكتمال إجراءات الانتقال، ليبدأ الإعداد في توقيت جيد مع المجموعة التي تتدرب بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية ووسط حماس كبير من اللاعبين، لحجز مكان في التشكيلة الأساسية.
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وأوضح عبد الباسط أن الجهازين الإداري والفني سيقومان بزيارة اللاعب حمدان الكمالي في ألمانيا خلال أيام، للوقوف على سير برنامجه التأهيلي بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي، حيث يمضي اللاعب فترة الشهور الثلاثة الأولى من التأهيل في مركز متخصص في ألمانيا.
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يذكر أن الوحدة يخوض 5 مباريات ودية خلال معسكره الحالي تبدأ بعد غد أمام أحد أندية الدرجة الأولى بالنمسا، ويتدرج الفريق في المباريات حتى مباراته الأخيرة يوم 28 من الشهر الحالي أمام أودينيزي الإيطالي يعود بعدها إلى أبوظبي لاستكمال تجهيزه للموسم الجديد الذي يدشنه بلقاء شباب الأهلي دبي في بطولة كأس الخليج العربي على استاد آل نهيان في أبوظبي يوم 8 سبتمبر المقبل، قبل أن يتوجه بعدها إلى القاهرة استعداداً لخوض مباراة السوبر التي تجمعه مع الجزيرة منتصف الشهر نفسه.