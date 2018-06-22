"فيسبوك" تطلق نظاماً للتحقق من صدقية الصور والفيديو

أ ف ب

أعلنت "فيسبوك" إطلاق نظام للتحقق من صحة الصور والتسجيلات المصورة، في إطار جهودها لمواجهة حملات التضليل التي أثرت على منصتها.

وستستعين "فيسبوك" بتقنيات التلقين التلقائي وأدوات تقنية أخرى للتصدي للصور والفيديوهات التي تنطوي على تلاعب.

وأوضحت المسؤولة في "فيسبوك" تيسا لاينز عبر مدونة الشركة أن "أحد التحديات لمكافحة التضليل هو أنه يتجلى بطرق مختلفة تبعا لأنواع المضامين والبلدان".

وأضافت "في مواجهة ذلك، اختبرنا تقنيات التحقق من صدقية الصور والفيديوهات في أربعة بلدان. هذا الأمر شمل الصور المتلاعب بها (على سبيل المثال توليف فيديو لإظهار أمر ما لم يحصل حقيقة) أو تلك المقدمة خارج سياقها (على سبيل المثال صورة من مأساة سابقة يتم نسبها لنزاع دائر حاليا)".

وضاعفت "فيسبوك" جهودها لوقف الحسابات المزيفة ونشر الشائعات.

ولفتت لاينز إلى أن جهود التحقق من الوقائع على الشبكة باتت تشمل أربعة عشر بلدا، وهو رقم مرشح للازدياد خلال هذا العام. وتتم الاستعانة بشركاء مستقلين لإجراء عمليات التحقق التي تدفع بـ"فيسبوك" إلى التحرك ضد المسؤولين عن الأخبار الزائفة.