الوصل يستضيف شابيكوينسي البرازيلي

وليد فاروق (دبي)

في لمسة رياضية مميزة تظهر قيمة الرياضة في التواصل بين الشعوب، حرص نادي الوصل على استضافة تدريبات نادي شابيكوينسي البرازيلي، صاحب كارثة الطائرة الشهيرة، في مقر النادي مساء أمس الاول ، وذلك خلال توقف الفريق البرازيلي في دبي قبيل رحلته إلى اليابان، للمشاركة في إحدى البطولات الودية هناك استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وكان نادي شابيكوينسي قد تعرض لفاجعة إنسانية مؤلمة العام الماضي وتحديدا في نوفمبر 2016، بعدما فقد معظم لاعبيه في حادثة تحطم طائرته على جبال كولومبيا، خلال توجهه لخوض مباراة الذهاب في نهائي بطولة «كوبا سود أمريكانا» أمام «أتلتيكو ناسيونال» الكولومبي.

وحرص محمد العامري عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي على استقبال وفد الفريق البرازيلي برئاسة روي كوستا نائب رئيس النادي، حيث قام بإهدائه القميص الخاص بالفريق ودرع النادي، وذلك في إطار حرص نادي الوصل على توطيد العلاقات مع المؤسسات الرياضية في كافة أنحاء العالم.

يذكر أن شابيكوينسي يقوم بجولة حول العالم من أجل تدعيم الفريق الذي فقد معظم لاعبيه، واستعادة المستوى التنافسي الذي كان عليه قبل المأساة، وكانت آخر مبارياته الودية يوم الاثنين الماضي أمام برشلونة الإسباني على كأس جوهان جامبر الودي، حيث فاز النادي الإسباني بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو في برشلونة، وأُقيمت تلك المباراة الودية لصالح ضحايا تحطم الطائرة.

المعروف أيضا أن البرازيلي كايو جونيور، المدير الفني لنادي شابيكوينسي والذي لقي مصرعه في تلك الحادثة سبق له أن درب كلاً من الجزيرة والشباب.