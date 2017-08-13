«الصقور» يخسر أمام سنجليتش في «المعسكر الصربي»

صربيا (الاتحاد)

زار جمعة راشد سيف الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية صربيا والوفد المرافق له، معسكر فريق الإمارات المقام حاليا هناك، حيث كان في استقباله خليل إبراهيم الطويل رئيس البعثة، وباسم عبد الله الشامسي مدير الفريق. وأطمئن على أمور البعثة في صربيا، معرباً عن جاهزية سفارة الدولة، لتقديم كل التسهيلات الممكنة لنجاح المعسكر وتلبية كل متطلبات البعثة. وقال الظاهري خلال لقائه بأعضاء الجهاز الإداري والفني واللاعبين، إنهم يرحبون بجميع أعضاء البعثة في صربيا مقدماً شكره لرئيس وأعضاء البعثة على حفاوة الاستقبال، ومشيداً باستعدادات الفريق وحسن سير المعسكر.

من جانبه تقدم خليل إبراهيم الطويل رئيس البعثة بخالص الشكر والتقدير إلى جمعة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية صربيا على الزيارة الكريمة،معرباً له ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة نادي الإمارات وكل أعضاء البعثة بخالص الشكر والامتنان لما لمسه الجميع من خلال زيارته الكريمة من كلمات معبرة وتوجيه كريم وشحذ للهمم وتوجيهات مشجعة ومحفزة، لتقديم مستوى مميز خلال فترة المعسكر، واستحقاقات الفريق خلال الموسم القادم.

كما شهد الظاهري جانبا من المباراة الودية التي خسرها الفريق أمام فريق سنجليتش الصربي بنتيجة 1 /‏ 3، في ثاني مبارياته التجريبية وذلك بحضور جماهيري جيد.

وحرص التشيكي هاشيك مدرب فريق الإمارات على خوض الشوط الأول بتشكيلة ضمت اسماعيل ربيع في حراسة المرمى أما خط الدفاع فمثله سلطان حسين، أحمد مال الله، أحمد الدرع، عمر الخديم، وفي الوسط عيسى علي وأحمد الشامسي، حسن عبد الرحمن، سعد سرور، وفي الهجوم محمد سعيد وسعيد سالم.

جاء الشوط الأول متوسطاً وانحصر اللعب في منتصف الملعب، حيث كان الفريق الصربي في جاهزية واستعداد أكبر وأنهى الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني لعب الصقور بتشكيلة جديدة ضمت محمد البرق في المرمي، وفي الدفاع عبد الله موسى وخالد شماريخ ومروان محمد وعلي مصطفى، وفي الوسط محمد كندر وخالد عمبر والحسين صالح والمغربي معاوي، فيما لعب الأرجنتيني ساشا وأحمد مال الله في الهجوم.

وشهد هذا الشوط تحسن أداء الصقور، واجتهد اللاعبون لتقليص النتيجة، حيث تمكن ساشا من تسجيل هدف جميل من ضربة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء، وحاول الفريق إدراك التعادل، إلا أن الفريق الصربي تمكن من تسجيل الثالث في الدقيقة 60، وقام المدرب بتغيير واحد قبل نهاية المباراة بإدخال الشاب عبد الله الصرومي بدلا من مروان محمد، وحاول الفريق تقليص الفارق إلا أن صافرة النهاية كانت حاضرة لتنتهي التجربة الثانية للصقور بالخسارة بهدف مقابل ثلاثة.

على جانب آخر احتفلت بعثة فريق نادي الإمارات في مقر المركز الرياضي في صربيا بمولود اللاعب الحسين صالح الذي رزق به صباح يوم المباراة الودية، واجتمعت البعثة بكاملها حول (كعكة المولود) في جو أسري، امتزجت فيه البهجة والسرور .