«الآسيوي» يتوقع «ديربي» ساخناً بين العين والهلال في «الأبطال»

معتز الشامي (دبي)

توقع الاتحاد الآسيوي أن تشهد مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، منافسات شرسة بين الفرق الـ8 المتأهلة لهذا الدور، لاسيما في غرب القارة التي تزخر بلقاءات القمة، لاسيما إذا كان طرفاها أندية سعودية إماراتية شقيقة، حيث تكون المباريات عنوانا للمتعة والإثارة لعشاق الساحرة المستديرة في المنطقة، وتخطف الأنظار من باقي مباريات البطولة نفسها.

وتقام مباريات دور ربع النهائي لدوري الأبطال أيام 21و22و23 أغسطس الجاري، حيث يلتقي الزعيم العيناوي، مع ضيفه الهلال السعودي يوم 21 أغسطس في ستاد هزاع بن زايد، في ديربي خليجي عربي بين الشقيقين، كما يقام يوم 22 من الشهرنفسه، ديربي صيني آسيوي بين جوانزو وشنجهاي، كما يلتقي الأهلي السعودي مع بيرسبوليس الإيراني فياليوم نفسه، وفي يوم 23 يقام ديربي ياباني بين كوازاكي فرونتال وأوراوا ريد دايموندز.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، أن الدور ربع النهائي سيشهد مباريات في قمة الإثارة والندية والسخونة، لاسيما أنه يجمع بين أربعة أندية، تذوقت بالفعل المجد القاري، وفريق خاض النهائي الأخير، وفريق لديه نجم لامع في الهجوم، وآخر واصل الطريق دون خسارة، وفريق في إمكانه أن يفتخر بالدعم على أرضه، وبوجود ستة أرقام لكل مباراة، كل هذا المزيج من أجل التتويج بلقب ملوك الكرة الآسيوية، حيث ينتظر الجميع بصبر نافد الدور الربع النهائي من دوري أبطال آسيا لعام 2017.

وعن ممثل الكرة الإماراتية قال الموقع الرسمي «لا يزال نادي العين يبحث عن لقب آسيوي ثانٍ يساعد على نسيان خسارته المباراة النهائية في نوفمبر الماضي أمام فريق تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، وفي السنوات الأخيرة، يتذكر فريق العين الوصيف منافسه جيداً الذي سيواجهه في الدور ربع النهائي بعد أيام، خاصة بعد أن خرج على يد الهلال العملاق في الدور قبل النهائي من نسخة 2014، الذي بدوره سيكون حريصاً هذه المرة لتحقيق نتيجة أفضل من الهزيمة في المباراة النهائية من تلك البطولة.