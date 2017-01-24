«الأفيال» يتحدى «أسود الأطلس» بسيناريو «غينيا الاستوائية»

فرانسفيل (أ ف ب)

تواجه كوت ديفوار وضعاً حرجاً عندما تلتقي المغرب اليوم في اللقاء الأخير من الدور الأول للمجموعة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية، الذي يضع حامل اللقب العاجي وجها لوجه مع مدربه السابق الفرنسي هيرفي رينار.

وبعد دخولها البطولة الحادية والثلاثين، كأحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب للمرة الثانية على التوالي، باتت كوت ديفوار بحاجة إلى فوز محوري على المغرب بمدينة أوييم.

ويحتل منتخب «الأفيال» المركز الثالث في مجموعتها برصيد نقطتين، بفارق نقطتين عن المتصدرة الكونغو الديمقراطية، ونقطة عن المغرب الثاني، علماً بأن المتصدر والوصيف فقط يتأهلان إلى ربع النهائي.

ويجد المنتخب العاجي نفسه في وضع مماثل للدور الأول من بطولة 2015 التي استضافتها غينيا الاستوائية، عندما تعادلت في مباراتيها الأوليين في الدور الأول وفازت في الأخيرة، لتمضي إلى إحراز اللقب الثاني في تاريخها «بعد عام 1992». ولا مفر للمنتخب العاجي من الفوز على المغرب للتأهل، وهو ما وعد به مدافع باريس سان جرمان الفرنسي، سيرج اورييه.