تركي آل الشيخ: أسعدتني فرحة تصديق الإشاعة من المسؤولين القطريين وجماعة الإخوان

دبي (الاتحاد)

رد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، على شائعة إعفائه من منصبه التي انتشرت عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأول، وقال آل الشيخ في بيان رسمي: منصبي الحالي تكليف وليس تشريفا، وإذا حدثت الإقالة، فهناك الملايين من مثل تركي آل الشيخ وأفضل منه، وأسعدني ما لمسته من فرحة بتصديق هذه الإشاعة من المسؤولين القطريين وجماعة الإخوان والملالي ومن يتعاطف معهم»، وأضاف: «نعمل ليلاً ونهاراً إرضاءً لله ثم لقيادتنا وللشعب السعودي العزيز، نخطئ ونصيب فإذا أخطأنا سامحونا على اجتهادنا ونتحمل مسؤولية الخطأ، وإذا أصبنا فهذا واجبنا ولا نستغني عن دعمكم».

وتطرق بيان رئيس هيئة الرياضة السعودية، لبعض الأحداث المصاحبة لمونديال روسيا 2018، وقال: «ساءني كثيراً بعض الأشياء في الفترة الماضية، ومنها ظهور بلاتر الإعلامي وتصريحاته، ولو كنت مكانه لخجلت على نفسي، وتواريت عن الأنظار تماماً، خصوصاً بعد الخروج من عالم الرياضة بفضيحة يندى لها الجبين».

وأضاف «يحاول مقربون من بلاتيني التواصل معي، وأقول لهم بوضوح لا يشرفني ذلك، فبلاتيني خرج من الباب الصغير، ومن المفترض أن لا يعود، وأيضاً يحاول رئيس الاتحاد الأوروبي لقائي وأقول له بوضوح، إنني لا أحب الرجال المتلونين، إذا أردت اللقاء يجب أن يكون موقفك واضحاً من الاحتكار وتسييس الرياضة الذي تقوم به شركة «بي إن» التي تجبرونا على مشاهدتها، دون مراعاة لشعور 30 مليون سعودي والدول العربية، ضاربين برأيهم عرض الحائط.

ووصف آل الشيخ، السويسري جياني إنفانتينو بالصديق، وأضاف رئيس «الفيفا» صديق، وأكن له كل احترام، وأتمنى رؤيته على رأس الهرم الرياضي في «الفيفا» لسنوات طويلة، وأتمنى من جياني أن يعيد النظر في حقوق البث التلفزيوني بالمنطقة، وأن لا يترك لشبكة الجزيرة الداعمة للإرهاب وربيبتها «بي إن» الرياضية من استغلال نقلها للمسابقات الرياضية، بانتهاك أنظمة وقوانين «الفيفا» ومبادئ اللعب النظيف، وتنفيذ أجندة حكومة قطر السياسية، وفي نهاية المطاف، فإن «الفيفا» صاحبة الحقوق تعد مسؤولة عما يبث من خلال «بي إن»، في حال لم تتخذ إجراءات حاسمة وحازمة، وختم تصريحه بالقول «كأس العالم 2022.. للحديث بقية».