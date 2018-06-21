بروكسل: لا نريد «جوانتانامو للمهاجرين»

بروكسل (أ ف ب)

أكد المفوض الأوروبي للهجرة ديمتريس افراموبولوس أمس أن الاتحاد الأوروبي ينوي فعلا إنشاء «منصات إقليمية» لاستقبال اللاجئين الذين يتم إنقاذهم في البحر، في دول أخرى لكن الأمر لا يتعلق بإقامة مراكز مثل معتقل «جوانتانامو للمهاجرين».

وقال افراموبولوس في مؤتمر صحفي في بروكسل إن «المفوضية تجري مفاوضات مع الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية حول الطريقة التي يمكن أن تعمل فيها إجراءات إنزال إقليمية». وأضاف أن «الطريقة التي أرى فيها كل ذلك هو اتفاق مع دول متوسطية لضمان أن يحصل الأشخاص على الحماية التي يحتاجون إليها وأن يعاملوا بالكرامة التي يستحقونها»، مؤكدا أن مثل هذه «المراكز الخارجية» يجب أن تحترم «القيم الأوروبية».

وتابع «لا أريد جوانتانامو للمهاجرين ليس هذا ما نناقشه»، في إشارة إلى السجن الأميركي الواقع في كوبا ويواجه انتقادات بسبب شروط احتجاز الإرهابيين فيه.

وقال المفوض إن إقامة مراكز لإنزال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر خارج الاتحاد الأوروبي سيوجه رسالة مفادها أن «الصعود على مركب لا يعني رحلة مجانية إلى الاتحاد الأوروبي»، مؤكدا أن المفوضية «ستعاين قدرات الدول الأعضاء ورغبتها» في تنفيذ مشاريع كهذه «في الأيام المقبلة».

وتابع أن المفوضية الأوروبية تجري مناقشات مع المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية حول طرق إقامة هذه «المنصات الإقليمية» لإنزال المهاجرين حيث يمكن تمييز المهاجرين لأسباب اقتصادية لإعادتهم إلى بلدانهم، والذين يمكنهم طلب اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي.

وتثير هذه الفكرة تحفظا كبيرا وشكوكا حول مدى تماشيها مع القانون الدولي. لكنها مدرجة في «مشروع قرارات» للقمة الأوروبية التي يفترض أن تعقد في 28 و29 يونيو في بروكسل في أجواء انقسام بشأن ضغط الهجرة.

وتطرح داخل الاتحاد الأوروبي باستمرار فرضية إقامة مراكز من هذا النوع في تونس أو في ألبانيا. لكن افراموبولوس اعترف بأنه «ليس هناك حاليا أي بلد» خارج الاتحاد عبر عن رغبته في المشاركة في هذه الخطة، وذلك لأنه «لم يتم تقديم أي اقتراح رسمي بعد».