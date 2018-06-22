إردوغان لا يستبعد فقدان الأغلبية البرلمانية بالانتخابات

اسطنبول (وكالات)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يسعى إلى تشكيل ائتلاف إذا أخفق في الحصول على أغلبية برلمانية في الانتخابات المقررة بعد غد الأحد، وهو احتمال أثار قلق المستثمرين من أن يؤدي لجمود سياسي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات الرئاسية قد تحتاج إلى جولة ثانية وأن حزب العدالة والتنمية قد يخسر أغلبيته في البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

وقال إردوغان في مقابلة مع إذاعة (كرال إف.إم) أجريت في وقت متأخر من مساء أمس الأول «إذا كان العدد أقل من 300 مقعد، فقد نسعى لائتلاف». وأضاف أن احتمال حدوث ذلك «ضعيف جدا جدا».

وتحدث إردوغان كثيرا عن أن تطبيق النظام الرئاسي الأقوى، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات، سيضمن عدم تكرار الانقسامات التي تجلبها الائتلافات والتي أعاقت عمل الحكومات التركية في التسعينيات.