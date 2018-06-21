تحذير من «مؤامرة» تستهدف الكرد في كركوك

أربيل (الاتحاد)

حذر نائبان كرديان عن كركوك، أمس، ما أسمياه «مؤامرات خطيرة وخبيثة» تحاك ضد المكون الكردي في المحافظة بدعم من شخصيات سياسية، وطالبا إلى الإسراع بتشكيل قوة مشتركة مكونة من القوات الاتحادية وقوات البيشمركة لتحمل مسؤولية الملف الأمني في المناطق الكردية لوقف نزيف الدماء فيها.

وقال النائبان عن «الاتحاد الوطني الكردستاني»، محمد عثمان وشوان الداوودي، في مؤتمر صحفي مشترك، إنهما وجها خطاب إلى رئاسة الجمهورية، ووزارتي الداخلية، والدفاع، بشأن «ما تتعرض له محافظة كركوك منذ مدة ليست بالقصيرة، وخاصة خلال الآونة الأخيرة، من مؤامرات خطيرة وخبيثة لاستهداف الأكراد في عموم المحافظة». وأشار النائبان إلى اعتداءات يومية تستهدفهم وآخرها ما حدث قبل أيام من استهداف إرهابيي (داعش) لعدد من القرى التابعة لقضاء داقوق التي يسكنها الكرد الكاكائية.