اغتيال مدير جوازات ونجل مختار قرية وتوقيف 11 مشتبهاً بالإرهاب في الأنبار

بغداد (الاتحاد، وكالات)

أكد مصدر أمني، أمس، اغتيال مدير الجوازات في محافظة بابل بهجوم مسلح مجهول وسط مدينة الحلة مركز المحافظة. وقال المصدر إن «مسلحين مجهولين يستقلون عجلات فتحوا النار، ظهر الخميس، على العقيد صفاء حسن مدير جوازات محافظة بابل أثناء عودته من الدوام أمام منزله في شارع 60 وسط الحلة» مبيناً أن «قوة أمنية فرضت طوقاً على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقاً في ملابساته». من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني سعد معن، توقيف 11 مشتبهاً بالإرهاب في محافظة الأنبار. وقال معن «القوات الأمنية تمكنت وخلال عمليات الجزيرة وخلال تفتيش جنوب القائم وشرق عكاشات، من إلقاء القبض على 11 من المشتبه بهم» كما فجرت 16 قنبرة هاون عيار 82 ملم من مخلفات «داعش» في منطقة الكصر، دون حادث يذكر.

وفي الأثناء، عثرت القوات الأمنية أمس، على جثة شاب اختطفه «داعش» جنوب غرب كركوك. وقال مصدر أمني مسؤول وشهود، إن مسلحي «داعش» اقتحموا في وقت متأخر ليل الأربعاء-الخميس، قرية كور نافله التابعة لناحية الرياض في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك، واختطفوا نجل مختار القرية ساري عنتر حسين واقتادوه إلى جهة مجهولة، قبل العثور عليه مقتولا، ورميت جثته على بعد 3 كلم عن القرية. وفي تطور أمني متصل، أعلن أهالي خانقين، بديالى، الإضراب العام عن العمل وأغلقوا محالهم، احتجاجاً على تردي الأوضاع الأمنية في القضاء، مطالبين بعودة قوات البيشمركة إلى القضاء «المتنازع عليه» بين بغداد وأربيل.