فرار 12500 مدني جراء قصف النظام لدرعا

عواصم (وكالات)
قصف الجيش النظامي السوري بالمدفعية، أنحاء متفرقة خاضعة للمعارضة في درعا ومناطق جنوب غرب البلاد، في تصعيد مطرد من جانب قوات الأسد التي تحشد منذ أسابيع لاستعادة المنطقة المتاخمة للأردن ومرتفعات الجولان المحتلة، فيما أكد المرصد الحقوقي، فرار أكثر من 12500 مدني من بصر الحرير والمناطق المجاورة لها على مدى اليومين الماضيين، باتجاه الأراضي الأردنية والقرى الحدودية، وذلك بسبب كثافة القصف والمعارك. في الأثناء، عبرت الأمم المتحدة عن «قلق عميق» على نحو 750 ألفاً محاصرين في جنوب غرب سوريا حيث تسبب الهجوم العسكري في نزوح الآلاف صوب الحدود الأردنية.
وكانت واشنطن حذرت من أنها ستتخذ «إجراءات حازمة ومناسبة» رداً على انتهاكات نظام الأسد لاتفاق «خفض التصعيد» الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا العام الماضي بهدف احتواء الصراع في جنوب غرب البلاد المقابل لإسرائيل. واتجهت دفة الحرب إلى منطقة الجنوب الغربي منذ أن قضى الجيش النظامي، بدعم حاسم من حلفائه روسيا والميليشيات الإيرانية و«حزب الله»، ما تبقى من جيوب المعارضة قرب دمشق وحمص. وتشعر تل أبيب بـ«قلق بالغ» من أي دور إيراني في سوريا خاصة على الجبهة الجنوبية الغربية وتحديداً في محافظتي القنيطرة ودرعا.
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