الإمارات: حكومة قطر لا شعبها سبب الأزمة.. والحل سياسي

أبوظبي (الاتحاد، وكالات)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات على تويتر: «أزمة قطر على المستوى الشعبي مؤسفة، ولكنها متوقعة، المشكلة ليست في الشعوب، فالنسيج واحد، الأزمة نتاج سياسات حكومة قطر في حق الجار والمحيط، وأن يتمحور كل منا في خندق بلده متوقع في ظل تركيباتنا الاجتماعية، ولعل ولاء الإخوان لحزبيتهم استثناء، وتبقى أزمة قطر سياسية بامتياز، وحلها سياسي».

وأكدت مصادر دبلوماسية خليجية، تمسك الدول الداعية لمكافحة الإرهاب «الإمارات والسعودية والبحرين ومصر» بمواقفها تجاه قطر، وعدم التنازل عن المطالب الشرعية، وعلى رأسها الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق التي وقعتها عامي 2013 و2014. كما شددت على ضرورة الالتزام بالمبادئ التي تتركز على دعوة قطر للالتزام بمكافحة الإرهاب، ومنع تمويله أو توفير الملاذات الآمنة، وإيقاف جميع أعمال التحريض، وخطاب الحض على الكراهية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقال أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، إن المقاطعة واجبة تجاه أي دولة تتبنى سياسات تؤثر على أمن واستقرار الدول الشقيقة والمجاورة لها، ويجب كشف سياستها المعادية، والمسيئة للأمن والاستقرار، لا سيما لجيرانها في منظومتها العربية والإسلامية، وأيضاً في المنظومة الدولية.

وقال في مؤتمر صحفي بطوكيو حول تأثير الأزمة القطرية على الوحدة الإسلامية، إن هذه المقاطعة تعزز الوحدة الإسلامية؛ لأنها تكشف دعم قطر للمنظمات الإرهابية والمتطرفة، والوقوف مكتوفي الأيدي تجاه ممارسات تلك الدولة، يقوض الوحدة الإسلامية.

وأجمع خبراء متخصصون في الطيران المدني، ومحللون سياسيون، على أن رفض مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) تسيس قطر لأزمتها مع الملاحة الجوية، ضربة قوية للدوحة التي خرجت من الاجتماعات صفر اليدين، بعد أن فشلت مرة أخرى في تسيس وتدويل الأزمة التي تسببت فيها مع جيرانها، نتيجة تمسكها برعاية الإرهاب وإيواء الإرهابيين، وعدم إبداء أيّ رغبة حقيقية وفعلية لمراجعة سياساتها.