اتهام رسمي لقرينة نتنياهو بـ«الاحتيال»



تاريخ النشر: الجمعة 22 يونيو 2018 القدس المحتلة، (الاتحاد، وكالات) وجهت السلطات القضائية الإسرائيلية أمس، اتهاماً رسمياً لزوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، بعملية احتيال تتعلق بنفقات وجبات الطعام في منزل بنيامين نتنياهو، تصل كلفتها إلى مئات الآلاف من الشيكل. وقالت وزارة العدل إنه تم توجيه الاتهام بالاحتيال‭‭‭ ‬‬‬لسارة فيما يتعلق بمزاعم عن إساءة استخدام المال العام في طلب وجبات جاهزة في مقر سكنهما الرسمي بطريق غير قانوني، بأكثر من 100 ألف دولار لشراء الوجبات من مطاعم بين عامي 2010 و2013، بالالتفاف على لوائح تحظر ذلك إذا كان هناك طاه في المنزل. ووفقاً للائحة الاتهامات، تواجه زوجة نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة. ووصف رئيس الوزراء، الذي يواجه هو أيضاً سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد، المزاعم ضد زوجته بأنها «غير منطقية ولا أساس لها». كما قدمت أيضاً لائحة اتهام بحق عزرا سايدروف نائب مدير عام مكتب نتنياهو في القضية نفسها.