مصر تؤكد دعمها لجهود التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية

القاهرة (وكالات)

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، على أن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية سيوفر واقعا جديدا يساعد في تحقيق الاستقرار والأمن لمختلف دول المنطقة. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر ومساعد الرئيس الأميركي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات.

وأكد السيسي دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة وذلك طبقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967 تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. واستعرض الجهود التي تبذلها مصر لإتمام عملية المصالحة الفلسطينية وتهدئة الأوضاع في غزة وما تقوم به من إجراءات لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع ومنها فتح معبر رفح طوال شهر رمضان.

وأشار السيسي إلى الاتصالات المستمرة التي تجريها مصر مع الأطراف المعنية من أجل الدفع قدما بمساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد حرص مصر على استمرار تعزيز وتنمية علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة على نحو يخدم المصالح المشتركة للبلدين في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط وما تمر به من أزمات.

واستعرض الجهود التي تقوم بها مصر حاليا لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه وذلك بالتوازي مع مساعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه استعرض كوشنر جهود الإدارة الأميركية واتصالاتها الحالية للدفع قدما بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فضلا عن تحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأكد خلال اللقاء ما تمثله مصر كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وما يمكن أن تقوم به في هذا الإطار، في ضوء نجاحها في تحقيق الاستقرار رغم الوضع الإقليمي المتأزم. واعرب كوشنر عن تقدير الإدارة الأميركية ودعمها للجهود التي تبذلها مصر على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف إضافة إلى دورها في دعم جهود التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية.