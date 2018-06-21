مقتل 32 إرهابياً واعتقال 12 في سيناء

القاهرة (وكالات)

أعلنت القوات المسلحة المصرية أمس القضاء على 32 إرهابيا واعتقال 12 آخرين شمال ووسط سيناء. وقالت القيادة العامة في البيان رقم 24 بشأن العملية الشاملة لمكافحة الإرهاب «سيناء 2018» التي كانت بدأت في فبراير الماضي «إن العمليات الهادفة إلى تطهير شمال ووسط سيناء من دنس الإرهاب أسفرت خلال الأيام الماضية عن مقتل 32 فردا تكفيريا، من عناصر ما يسمى مجموعة ولاية سيناء، كما تم إلقاء القبض على 12 تكفيريا آخرين والعثور على أسلحة وذخائر أثناء مداهمة أوكار ومخازن تابعة للإرهابيين».

وأضاف البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش على موقع «فيسبوك» «إن القوات الجوية تمكنت من تدمير 21 هدفا بشمال سيناء على مدار الأيام الماضية»، وتابع أنه تم تدمير عربتين محملتين بكمية من الأسلحة والذخائر أثناء محاولتهما اختراق الحدود الغربية للبلاد. وأوضح أنه تم كذلك اكتشاف وتدمير مخزن يحتوي على ذخائر ومخلفات حروب، فضلا عن اعتقال 84 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم. وتابع أنه تم اكتشاف وتفكيك وتدمير 15 عبوة ناسفة زرعت لاستهداف القوات المشاركة في العملية على كافة المحاور. وأفاد أن قوات حرس الحدود تمكنت من إلقاء القبض على 1099 متسللا من جنسيات مختلفة.

من جهة أخرى، صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعيين اللواء محمد عباس حلمي قائداً جديداً للقوات الجوية المصرية، خلفاً للفريق يونس المصري، الذي تولى منصب وزير الطيران المدني في حكومة المهندس مصطفى مدبولي. وذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع أن اللواء محمد عباس حلمي، من مواليد 20 يناير 1961، حاصل على بكالوريوس طيران وعلوم عسكرية، وماجستير العلوم العسكرية، من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا، من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدورة العليا لكبار القادة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا. وقال إن القائد الجديد تدرج في القوات الجوية وفي وظائفها المختلفة حتى وصل إلى رئيس أركان القوات الجوية.

وحصل حلمي على نوط الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ونوط 25 أبريل 1982، وميدالية اليوبيل الذهبي لثورة 23 يوليو 1952، وميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر 73، وميدالية العيد الخمسيني للقوات الجوية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو، بالإضافة إلى ميدالية اليوبيل الماسي للقوات الجوية، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء.