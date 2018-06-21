رئيس وزراء الجزائر يدعم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة العام المقبل

الجزائر (وكالات)

دعا رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى الاستمرار في منصبه من خلال الترشح لولاية خامسة، وقال خلال افتتاح الدورة الخامسة للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي «نناشد بوتفليقة الاستمرار في مسيرته كرئيس»، وأضاف «حان الوقت للفصل في مسألة الرئاسيات، لأن دورة المجلس الوطني المقبلة ستعقد في ديسمبر، والمجلس الوطني سيفصل اليوم في الموضوع، لكن يمكنني القول الآن أننا سندعو المجاهد بوتفليقة (تنتهي رئاسته الرابعة في مايو المقبل)، لمواصلة مسيرته على رأس الدولة». وأكد أن خيار المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، هو خيار يخدم الأمن والاستقرار والجزائر، لافتا أن الحزب يبقى وفياً لخطه السياسي منذ 1999، ووصول بوتفليقة للحكم.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر عن ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة، إثر عملية بحث وتمشيط لمفرزة من الجيش، بمنطقة أدرار قرب الحدود الجزائرية المالية. وقالت على موقعها الرسمي، إنه جرى خلال العملية التحفظ على رشاش ثقيل عيار 14,5 ميليمتر، و8 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف.