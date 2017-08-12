ترامب: إيران لا تحترم روح الاتفاق النووي

واشنطن (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأول أنّ إيران لا تحترم «روح» الاتفاق النووي الموقع في العام 2015، مبدياً قناعته مجدّداً بأنّ الأمر يتعلّق بـ«اتفاق رهيب». وأضاف ترامب «شخصيا، لا أعتقد أنهم يمتثلون للاتفاق، لكن لدينا وقت، سنرى»، ملوحا باتخاذ «إجراءات قوية جدا» ضد إيران إذا لم تمتثل للاتفاق.

وتم توقيع هذا الاتفاق في 14 يوليو 2015 بين طهران والقوى العظمى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا).

ويهدف هذا الاتفاق إلى ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية.

في موسكو، عبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس عن أسفه حيال تشكيك الإدارة الأميركية بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع إيران لكبح برنامجها النووي.

وقال لافروف في لقاء مع طلاب بثه التلفزيون الرسمي مباشرة «للأسف فإن شركاءنا الأميركيين يشككون في هذه (الاتفاقية)».