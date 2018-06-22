«البحرية» تنقذ 443 مهاجراً قبالة شواطئ طرابلس

طرابلس (وكالات)

أعلن حرس السواحل الليبي أمس إنقاذ 443 مهاجراً غير قانوني من 12 جنسية أفريقية مختلفة بينهم 46 طفلا وثلاث نساء كانوا على متن قاربين مطاطيين من الحجم الثقيل شمال منطقة القره بوللي شرق طرابلس. وقال المتحدث باسم أركان البحرية أيوب قاسم إن عملية الإنقاذ كانت مرهقة جداً لطاقم الزورق بسبب قلة الإمكانيات والعدد الكبير للمهاجرين. وأشار إلى أن زورق «راس اجدير» التابع لقطاع طرابلس تمكن من القيام بالعملية على نحو جيد ونقل كل المهاجرين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية عند الثامنة صباحا حيث جرى تقديم، المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء السكة وسط العاصمة. واستغرب قاسم من استخدام مهربي البشر للقوارب المطاطية الكبيرة التي رُصِد استخدامها للمرة الثانية، بعد أن استُخدِمت سابقاً قبل عِدة أشهر في منطقة شمال صبراتة ثم اختفت. وأشار إلى أن حمولة هذه القوارب تصل إلى 200 شخص يجري حشرهم داخلها بدون أي معدات سلامة أو أي اعتبارات تراعي الجانب الإنساني، الأمر الذي اعتبره استهتاراً ومقامرة من قبل المهربين بحياة المهاجرين. وأبدى قلقه من تزايد أعداد قوارب الهجرة غير القانونية ونداءات الاستغاثة وكذلك ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة استعمال قوارب متهالكة وذات محركات رديئة، قائلا «إن المهاجرين يتعرضون لخطر كبير باستخدام هذه القوارب».

واشتكى من زيادة الحمل على دوريات حرس السواحل الليبي في ظل قلة الإمكانيات، وعدم وجود أي اهتمام من المسؤولين، وكذلك التشويه والجحود من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية ذات العلاقة التابعة للأمم وأيضاً بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واستنكارهم للدور الذي يقوم به أفراد حرس السواحل. وقال إن أفراد الحرس والبحرية يعملون في ظروف خطرة وصعبة ويواجهون أقصى أنواع المخاطر دون إمكانيات ووسائل حماية شخصية أو مساعدة.