واشنطن تحقق بإصابة دبلوماسيين في كوبا بأعراض مرضية

واشنطن (أ ف ب)

بدأ مسؤولون أميركيون وكنديون أمس الأول تحقيقاً في إصابة دبلوماسيين يعملون في هافانا بأعراض مرضية، بينما تحدثت معلومات عن احتمال استهدافهم بسلاح صوتي غامض. ورفض المسؤولون الأميركيون تحميل كوبا نفسها مباشرة مسؤولية «الأحداث» التي يبدو أنها بدأت العام الماضي، فيما أكدت هافانا العمل على حماية الممثلية الأميركية.

ولم تعط متحدثة باسم وزارة الخارجية تفاصيل حول طبيعة أو عدد الإصابات، لكنها أكدت أن عدداً من الدبلوماسيين الأميركيين عادوا إلى الولايات المتحدة للعلاج.

وقال مسؤولون لم تذكر أسماؤهم لشبكة «سي ان ان» الإخبارية ووسائل إعلام أميركية أخرى إن الموظفين الدبلوماسيين ربما تضرروا من جهاز صوتي أطلق إما داخل أو خارج مقراتهم في هافانا.

وطورت بعض الدول أسلحة صوتية وما فوق صوتية يمكن استخدامها لضبط حشد أو مثلا للتصدي لقراصنة في البحر من دون اللجوء إلى القوة القاتلة. لكن ليس هناك حوادث معروفة عن استخدام مثل هذا الجهاز من قبل أجهزة مخابرات معادية أو إرهابيين ضد بعثة دبلوماسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن التحقيقات مستمرة، مؤكدة أن واشنطن لا تتهم كوبا مباشرة بالوقوف وراء تلك «الأحداث».

وفي تبريرها لطرد دبلوماسيين كوبيين اثنين من واشنطن، شددت المتحدثة على أن كوبا بوصفها الدولة المضيفة للبعثة الأميركية، تتحمل مسؤولية أمن البعثة.

وعن المصابين قالت نويرت «ما يمكنني قوله هو إنهم موظفون حكوميون أميركيون كانوا في كوبا، في هافانا، في مهمة رسمية من جانب الحكومة الأميركية». وأضافت «نعتبر ذلك حوادث لأننا لا نزال نسعى لتحديد السبب الفعلي لحالتهم. أصيبوا بأعراض جسدية مختلفة».

وقالت «التحقيق جار، والتحقيق يتواصل في هذا الوقت»، مضيفة «إنها مسألة تخضع للتحقيق وهي مصدر قلق كبير بالنسبة لنا».