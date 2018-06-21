مسؤول ليبي يحذر من خطط الدمار القطرية



تاريخ النشر: الجمعة 22 يونيو 2018 القاهرة (مواقع إخبارية) حذر الأمين العام للمكتب التنفيذي للحركة الشعبية الوطنية الليبية مصطفى الزائدي، من دور قطر وتركيا والموساد الإسرائيلي في بلاده التي تعرضت لمؤامرة في 2011 لتدميرها، داعياً الليبيين إلى دعم الجيش الوطني لإنقاذها. وقال الزائدي الذي تولى مسؤوليات حكومية مختلفة في حكومات القذافي في مقال بعنوان «معركة النفط»، نشره على حسابه في «تويتر» إن الهدف الأساسي منذ 2011 كان ولا يزال تدمير ليبيا. وأضاف أن المشروع بدأ بالتدمير العسكري المباشر لمؤسساتها العسكرية والأمنية، وضرب نسيجها الاجتماعي الواحد، فتحولت إلى كنتونات معزولة متناحرة، وقهر شعبها وتشتيته، ثم تخريب اقتصادها، حتى يسهل ابتلاعها، والاستفادة من ثرواتها». وطالب الزائدي الليبيين بـ «الانتباه لما ينفذ ضدهم وضد بلادهم من قبل نظام قطر، وتركيا وما وصفه بعواصم الاستعمار القديم والجديد، وفي دهاليز الموساد». وأشار إلى أنه «لا وسيلة للدفاع عن الشعب الليبي، والمحافظة على ما تبقى من الوطن الليبي، إلا بدعم القوات المسلحة والالتحام بها، وأضاف «أيها الضباط والجنود أينما كنتم، في بيوتكم أو في مهاجركم أو بين قوة الميليشيات، الوطن يناديكم، التحقوا برفاق سلاحكم».