كابول (رويترز)

قالت جماعة أفغانية لحقوق الإنسان أمس إن حركة طالبان وتنظيم «داعش» هاجما قرية في إقليم ساريبول بشمال البلاد قبل أيام؛ مما أسفر عن مقتل ما بين 50 و60 شخصا. ونفت طالبان التي تسعى لاستعادة حكمها بعد إزاحتها عن السلطة في العام 2001 صحة بيانات ذكرت أن الهجوم على قرية ميرزا أولانج كان عملية مشتركة مع الفرع المحلي لداعش في أفغانستان وقالت إنها تصرفت بمفردها واستهدفت قوات الأمن.

لكن اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان قالت إن تحقيقا مبدئيا يشير إلى أن الجماعتين المتنافستين في العادة تحركتا معا. وقالت اللجنة في بيان «تشير الأدلة إلى أن طالبان ارتكبت هذه الجريمة الوحشية بالتعاون مع داعش، موضحة أنها استندت إلى رواية «صادمة ومفزعة للغاية» للشهود. ويبرز الهجوم على ميرزا أولانج الموقف الأمني المتدهور في كثير من المناطق بأفغانستان، حيث لا تسيطر الحكومة سوى على 60 في المئة من البلاد، وتعمل جماعات مسلحة متشددة بحرية في كثير من المناطق.

وكان سكان فروا من القرية أبلغوا الصحفيين في وقت سابق أنهم رأوا مقاتلين يرفعون رايتي طالبان و«داعش». وقالت اللجنة إن ما بين 50 و60 شخصا لقوا حتفهم في الهجوم بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال، ونقلت عن أحد الشهود قوله إن أيادي الضحايا كانت موثوقة قبل إطلاق الرصاص عليهم علاوة على قطع رؤوس ثلاثة أشخاص.

وأضافت أن المسلحين استولوا على القرية بعد قتال ضد قوات الأمن وأفراد مليشيا محليين استمر يومين وإنهم قتلوا الماشية ودمروا الممتلكات.