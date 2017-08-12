ترامب: الحل العسكري ضد كوريا الشمالية جاهز للتنفيذ

واشنطن (وكالات)

توعد دونالد ترامب مجدداً أمس باستخدام القوة ضد كوريا الشمالية مؤكداً أن الخيار العسكري «جاهز للتنفيذ» رغم دعوة الصين إلى ضبط النفس في محاولة لتهدئة الحرب الكلامية غير المسبوقة بين واشنطن وبيونج يانج.

وكتب ترامب على موقع «تويتر» أن «الحلول العسكرية وضعت بشكل كامل حالياً، وهي جاهزة للتنفيذ في حال تصرفت كوريا الشمالية من دون حكمة. نأمل أن يجد (الزعيم الكوري الشمالي) كيم جونج أون مساراً آخر!».

وردت عليه وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن «ترامب يقود الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى شفير حرب نووية».

وعلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من برلين «لا أرى حلا عسكرياً لهذا النزاع» مضيفة أن «ألمانيا ستشارك بشكل مكثف في خيارات الحل غير العسكرية، إلا أنني أرى أن التصعيد الكلامي هو رد خاطئ».