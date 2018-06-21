قرقاش: «الجزيرة» لا تتحدث باسم المواطن القطري

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن السياسة الإعلامية القطرية تجاه إيران وميليشيا الحوثي في اليمن لا تمثل الشعب. وقال في تغريدات على حسابه في «تويتر» «هل يستطيع أحد إقناعنا أن المواطن القطري يؤيد تابعية حكومته لطهران؟، أنه يتعاطف مع حزب الله؟، وأنه يقف مع الحوثي في عدوانه على اليمن؟، «هل يستطيع أحد إقناعنا أن مواقف الجزيرة المحرضة في هذه الاتجاهات تمثله؟». وأضاف «هل المصلحة القطرية في سيادة إيران على الخليج العربي؟، هل المصلحة في تعزيز دور حزب الله في سوريا؟، وهل المصلحة في استمرار العدوان الحوثي؟. الصورة واضحة في التباين بين ما تراه الحكومة وإعلامها وبين توجه المواطن». وتابع قائلاً «سياسة قطر تجاه إيران والحوثي وحزب الله وتبريرها لعلاقات قديمة متجددة مع إسرائيل لا يدافع عنها أبناء قطر، الجزيرة لا تتحدث باسم المواطن القطري، والإعلام والمنصات والذباب الإلكتروني يبرر لسياسات أدخلت الدوحة هذا النفق».

إلى ذلك، كشف تقرير حقوقي عن استمرار الدوحة في تمويل معركة الدفاع عن التنظيمات الإرهابية في جنوب اليمن، وذلك في إطار الحرب الإعلامية التي تشنها على التحالف العربي بغية عرقلة معركة تحرير الحديدة. واجتهدت ناشطة حقوقية يمنية تقيم في عدن، على توزيع رابط تقرير نشرته وكالة «أسوشيتدبرس»، تضمن رسومات ومزاعم عن تعرض معتقلين لأعمال تعذيب واعتداءات جنسية، غير أنه لم يشر صراحة إلى اسم أي من المعتقلين الذين تعرضوا لاعتداءات. ودحض فيديو تلفزيوني من السجن تلك المزاعم التي أوردها التقرير القطري. وقال مسؤول أمني في عدن «إن قضية المعتقلين على ذمة قضايا جنائية وإرهابية، باتت تستخدم بشكل سيء ضد التحالف العربي وحكومة عدن المحلية». وعلق الرائد البحري أدريان رانكين غالاوي، المتحدث باسم البنتاجون في تقرير الوكالة بالقول «إن الولايات المتحدة لم تر أي دليل على إساءة معاملة المعتقلين في اليمن»، وهو تعليق يدحض مزاعم ما ورد في التقرير. وأشارت معلومات صحفية وحقوقية إلى أن قطر تسعى منذ سنوات إلى إيجاد طاقم حقوقي وإعلامي موالي لها مهمته صناعة التقارير الحقوقية ونشرها في المنظمات التي تمولها الدوحة قبل أن تستغلها الجزيرة في مواد إعلامية متواصلة.