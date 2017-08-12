عودة 603 آلاف نازح سوري خلال 6 أشهر

فيينا (وكالات)

أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن السوريون، الذين نزحوا بسبب الحرب الأهلية التي تعصف ببلادهم، بدؤوا العودة إلى ديارهم بأعداد كبيرة، مؤكدة أن نحو 603 آلاف لاجئ سوري عادوا إلى مدنهم وقراهم، فيما يعد أكبر موجة عودة للنازحين شهدتها البلاد. ويشمل عدد النازحين العائدين من أماكن داخل سوريا، إضافة إلى لاجئين عادوا من تركيا ولبنان والأردن والعراق. وقالت المنظمة إن الدافع وراء ذلك هو الرغبة في حماية منازلهم وممتلكاتهم، بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي والأمني في مناطق النزوح أو اللجوء، ناهيك عن صعوبة الاندماج في البلدان المضيفة. ويبلغ عدد السوريين الذين تشردوا بالداخل، مشردين بالداخل أكثر من 6 ملايين شخص، وفر العديد منهم بسبب العنف والصراع للمرة الثانية أو الثالثة، وفقاً للمنظمة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة أوليفيا هيدون خلال إفادة صحفية «لا يمكن تأكيد أن حالات العودة طوعية أو آمنة أو مستدامة». وذكرت المنظمة أن 67٪ من حالات العودة العام الحالي كانت لمحافظة حلب، حيث استعادت قوات الحكومة السيطرة على الشطر الشرقي الذي كان تحت سيطرة جماعات المعارضة المسلحة، في ديسمبر الماضي. وأوضحت هيدون أن معظم السوريين الذين عادوا لديارهم بين يناير ويوليو الماضيين، وعددهم 602759 هم ممن نزحوا داخل البلاد أثناء الحرب، لكن الباقين ونسبتهم 16% عادوا من تركيا ولبنان والأردن والعراق.