الإمارات: عمليات التحالف تمهد الطريق لتحقيق السلام

لندن، عمان (جمال إبراهيم، وكالات)

عقد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن سليمان حامد المزروعي، في مقر البرلمان البريطاني أمس الأول، جلسة إحاطة مع عدد من أعضاء البرلمان البريطاني، حول عمليات التحالف العربي لتحرير الحديدة. ووفق ما نشره الحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لندن عبر «تويتر» صباح أمس، أكد السفير سليمان حامد المزروعي أن العمليات العسكرية جاءت بناءً على طلب الحكومة الشرعية في اليمن، بعد تزايد التهديد الأمني على اليمن والمنطقة، وابتزاز الأموال التي تُحصل من الإمدادات الحيوية عبر ميناء الحديدة، وتهريب الأسلحة القادمة من إيران، ورفض الحوثيين الانخراط في العملية السياسية. كما نوه سفير الدولة بأن تلك العمليات ستمهد الطريق لبدء العملية السياسية التي تهدف إلى تحقيق السلام في اليمن.

بدوره، أكد سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الأردن مطر سيف سليمان الشامسي، أن مشاركة قوات التحالف العربي بالعمليات العسكرية الحالية في محيط الحديدة جاءت بناءٍ على طلب من الحكومة الشرعية اليمنية، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة حول الأزمة اليمنية، بما في ذلك قرارات رقم 2216، 2204,2201، 2140. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في عمّان أمس، للحديث عن تطورات الوضع في ميناء الحديدة، أن «عمليات قوات التحالف العربي تهدف لتحرير الحديدة لتمكين الحكومة الشرعية من إعادة الأمن والاستقرار إلى الميناء ولتخفيف آثار الأزمة الإنسانية في اليمن، فضلاً عن كسر الجمود في العملية السياسية. وشدد على أن هناك ثلاث أولويات تعمل عليها قوات التحالف هي حماية المدنيين والحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية وتحريك العملية السياسية في اليمن. وأشار إلى أن الحوثيين لا يشكلون أكثر من 3% من السكان، ولكنهم يدّعون ملكية 50% من البلد. وقال الشامسي إن «مليشيات الحوثي الإيرانية قامت باستغلال ميناء الحديدة ذي الأهمية الاستراتيجية لإطالة أمد الحرب وزيادة معاناة اليمنيين، من خلال استخدام الميناء لتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية الإيرانية إلى اليمن واستخدامها لاستهداف المملكة العربية السعودية، كما استخدموا إيرادات الميناء في تمويل حملاتهم العسكرية». ولفت إلى أن سوء إدارة الحوثيين للميناء واستيلائهم على المساعدات الإنسانية أدى إلى آثار كارثية للوضع الإنساني في اليمن، وقد قاموا بمصادرة شحنات المساعدات الإنسانية لدول التحالف وبيعها في السوق السوداء. وأوضح أنه تم الكشف خلال المواجهات الحالية في الحديدة عن أسلحة ومعدات عسكرية إيرانية منها صواريخ وطائرات مسيرة من دون طيار وخزانات الوقود الخاصة بالصواريخ الباليستية، مما يثبت تورط إيران في دعم الحوثيين.