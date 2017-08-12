وفد من فصائل غزة يغادر إلى مصر

عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي (رام الله، غزة)

غادر وفد من فصائل فلسطينية في قطاع غزة أمس، إلى مصر عبر معبر رفح البري، بحسب ما أفاد مصدر في حركة حماس.

وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوفد يضم 17 قياديا من عدة فصائل، أبرزها حماس والجهاد الإسلامي ونواب عن حركة فتح.

وأوضح المصدر أن أعضاء الوفد المغادر هم أعضاء لجنة «التكافل» المشكلة منذ عدة سنوات لتقديم مساعدات إنسانية في قطاع غزة.

ومن بين أعضاء الوفد المغادر عضو المكتب السياسي لحماس روحي مشتهي والنائبان عن الحركة صلاح البردويل وإسماعيل الأشقر، والنائبان عن فتح أشرف جمعة وماجد أبو شمالة والقيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش. وبحسب المصدر، فإن أعضاء الوفد سيجرون لقاءات مع مسؤولين مصريين في القاهرة بشأن تطورات قطاع غزة في ظل تصاعد تدهور الأوضاع الإنسانية فيه.

وأعلن مسؤولون في حماس مؤخرا، أن القاهرة وعدت باتخاذ سلسلة إجراءات لتخفيف الحصار الإسرائيلي، المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام، 2007 وتشغيل معبر رفح البري بشكل منتظم.

وفي سياق آخر، أصيب 4 أطفال بجروح ورضوض، جراء دهسهم من قبل مستوطن في شارع العين ببلدة سلوان بالقدس المحتلة. وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، أن الأطفال الأربعة كانوا في طريقهم إلى البقالة التي تبعد عدة أمتار عن منازلهم حين صدمتهم سيارة المستوطن بسرعة كبيرة، حيث أصيبوا بفقدان الوعي. وأوضح المركز في بيان له أنه فور وقوع الأطفال على الأرض وإصابتهم بجروح مختلفة تواجدت مجموعة من القوات الخاصة في المكان، وشاهدت ما يحدث دون تحريك ساكن، فيما قام الأهالي باستدعاء سيارة إسعاف الهلال الأحمر وقام طاقمها بنقلهم إلى مستشفى هداسا العيسوية. وطالب أهالي الأطفال الأربعة شرطة الاحتلال بالتحقيق بالحادثة التي جرت مع أطفالهم، علما بانها لم تأتِ للمستشفى للتحقيق بالحادث الذي جرى، ولدى اتصال الأهالي بها طالبوهم بالتوجه إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى حول الحادث.

إلى ذلك أصيب 7 شبان فلسطينيين، برصاص قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. فقد داهمت القوة الخاصة البلدة باستخدام مركبة لنقل الخضار، وحاولت اعتقال شاب إلا أنه تمكن من الفرار، واندلعت مواجهات في البلدة عقب انكشاف أمر القوة أطلاق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشبان السبعة في الأطراف وجميعها متوسطة، ونقلوا إلى مستشفى سلفيت الحكومي لتلقي العلاج. وفي السياق اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين من قضاء الخليل خلال تواجدهم بالقدس المحتلة، وذلك بزعم التخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، تمت عملية الاعتقال للشبان من خلال نشاط مشترك لجهاز الأمن العام «الشاباك» والجيش وشرطة الاحتلال، في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، وتم نقل الشبان للتحقيق لدى أجهزة الأمن. وجاءت عملية الاعتقال بموجب معلومات استخباراتية وردت إلى أجهزة أمن الاحتلال حول تواجد 5 فلسطينيين في بلدة العيزرية في طريقهم لتنفيذ عمليات مسلحة داخل إسرائيل بعد أن غادروا بالصباح منازلهم في قضاء الخليل.

في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، الصيادين الشقيقين: صدام وعدي عبد الباري السلطان (22 و25 عاما) وصادرت قاربهما في عرض بحر غزة. وأفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه قوارب الصيادين شمال مدينة غزة، وصادرت «حسكة مجداف» بكامل معداتها واعتقلت الصيادين واقتادتهما إلى جهة مجهولة.