المقاومة تستعد لانتزاع ميناء الحديدة من الميليشيات

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، الحديدة)
تستعد قوات المقاومة اليمنية المشتركة بمساندة التحالف العربي لدعم الشرعية للتقدم نحو ميناء الحديدة بعد سيطرتها على مطار المدينة، حسبما أفاد مسؤول عسكري يمني أمس، فيما تستمر العمليات العسكرية التي تشنها المقاومة لتأمين الشريط الساحلي شمال الخوخة، وصولاً إلى الحديدة.
وقال مسؤول عسكري يمني «استعداداتنا للتقدم باتجاه الميناء باتت في مراحلها الأخيرة». وكانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة سيطرت الثلاثاء بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية على مطار الحديدة، جنوب المدينة، قبل أن تتقدم وتسيطر على حي «الربيصة» شمال المطار الذي يبعد نحو 8 كم عن الميناء. وقال قائد عسكري في الجيش اليمني، إن قوات الجيش تسعى إلى التقدم باتجاه شارع الميناء للسيطرة على ميناء الحديدة، مؤكداً أن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي باتجاه شارع الكورنيش.
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ويهدف القصف على مواقع المتمردين إلى تمهيد تقدم القوات على محور «الجاح»، ومنطقة «بيت الفقيه» شمالاً على الحدود مع مديرية الدريهمي، إلى جانب القوات المتقدمة إلى مركز مديرية الدريهمي. وتحاول القوات المشتركة دفع هذه الميليشيات ناحية الشرق، لتأمين الطريق الساحلي للمدنيين، وللقوات المتقدمة داخل مدينة الحديدة، نظراً لأن هذه الميليشيات تحاول خلق جبهات في ظهر القوات المتقدمة.
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وتسعى ميليشيات الحوثي إلى تدمير البنية التحتية لمدينة الحديدة من خلال تلغيم الطرقات وحفر الخنادق، وقطع شبكات المياه وخطوط الكهرباء بهدف مفاقمة الوضع الإنساني المتدهور الذي تسببت به منذ سيطرتها على المدينة أواخر 2014. وأفادت مصادر محلية بقيام الميليشيات بإجبار سكان مديريات الحديدة، في المناطق الخاضعة لها، على القتال في صفوفها وحشد المزيد من المقاتلين لمواجهة القوات المشتركة.
وقالت المصادر إن ميليشيات الحوثي قامت صباح أمس، باستدعاء سكان مديرية «الحجيلة» عبر مكبرات الصوت للانضمام مع عناصرها في جبهة مدينة الحديدة، مؤكدة أن الميليشيات أجبرت بالقوة العديد من سكان البلدة على القتال وأرسلتهم للمعركة.
وقتل مالا يقل عن 700 مسلح حوثي، وجرح مئات آخرون، منذ انطلاق معركة تحرير مدينة الحديدة الأسبوع الماضي. وضمت قائمة قتلى الحوثيين العشرات من القيادات الميدانية للميليشيا بينهم القيادي المدعو زين العابدين محمد ناصر العسي، وهو مسؤول معسكر تدريبي للميليشيات في محافظة حجة. وأكدت مصادر مطلعة، أمس، مصرع ثلاثة من قيادات ومشرفي ميليشيا الحوثي في معركة تحرير مطار الحديدة، هم أحمد عبدالملك أبو طالب، عبدالله حسين المتوكل، وهاشم العزي المتوكل. واستقبلت عدد من مستشفيات مدينة حجة، عشرات الجثث لقتلى وجرحى من الميليشيات الحوثية والمغرر بهم قادمين من جبهات الساحل الغربي. وأفادت المصادر الطبية بمستشفى الجمهوري بالمحافظة أن عشرات القتلى والجرحى وصولوا خلال اليومين الماضيين قادمين من الحديدة وجبهات أخرى، موضحة أن مستشفيات المحافظة باتت تكتظ بالجرحى، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة للجرحى في مستشفيات حجة دفعت بقيادة مكتب وزارة الصحة في حجة الواقع تحت سيطرة الحوثيين لإطلاق نداء استغاثة في صفوف الأهالي للتبرع بالدم. وقالت مصادر طبية أن بعض الجرحى والقتلى تعود لأطفال تم التغرير بهم، مشيرة إلى أن ثلاجات المستشفيات لم تعد تستوعب أعدادا إضافية من الجثث التابعة للميليشيات الحوثية.