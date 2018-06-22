المقاومة تستعد لانتزاع ميناء الحديدة من الميليشيات

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، الحديدة)

تستعد قوات المقاومة اليمنية المشتركة بمساندة التحالف العربي لدعم الشرعية للتقدم نحو ميناء الحديدة بعد سيطرتها على مطار المدينة، حسبما أفاد مسؤول عسكري يمني أمس، فيما تستمر العمليات العسكرية التي تشنها المقاومة لتأمين الشريط الساحلي شمال الخوخة، وصولاً إلى الحديدة.

وقال مسؤول عسكري يمني «استعداداتنا للتقدم باتجاه الميناء باتت في مراحلها الأخيرة». وكانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة سيطرت الثلاثاء بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية على مطار الحديدة، جنوب المدينة، قبل أن تتقدم وتسيطر على حي «الربيصة» شمال المطار الذي يبعد نحو 8 كم عن الميناء. وقال قائد عسكري في الجيش اليمني، إن قوات الجيش تسعى إلى التقدم باتجاه شارع الميناء للسيطرة على ميناء الحديدة، مؤكداً أن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي باتجاه شارع الكورنيش.

وأوضحت مصادر عسكرية أن الاشتباكات تشتد وتهدأ من حين لآخر على طول الشريط الساحلي شمال الخوخة وصولاً إلى الحديدة، وتحديداً في الأطراف الشمالية الشرقية، والغربية الشمالية من مطار الحديدة. ويعد الهدف الرئيسي من هذه العمليات التي تأتي بعد تحرير مطار الحديدة، هو إبعاد احتمالية وصول ميليشيات الحوثي الإيرانية إلى الطريق الرئيسي. وقال مصدر عسكري إن اشتباكات قوية وقعت في منطقة «المجيلس» في مديرية «بيت الفقيه»، لافتاً إلى أنه تم التعامل معها وردع الميليشيات. وتشن قوات المقاومة المشتركة، منذ أمس الأول، قصفاً مدفعياً من مواقع متقدمة في الساحل الغربي، لإسناد هذه العمليات العسكرية.

ويهدف القصف على مواقع المتمردين إلى تمهيد تقدم القوات على محور «الجاح»، ومنطقة «بيت الفقيه» شمالاً على الحدود مع مديرية الدريهمي، إلى جانب القوات المتقدمة إلى مركز مديرية الدريهمي. وتحاول القوات المشتركة دفع هذه الميليشيات ناحية الشرق، لتأمين الطريق الساحلي للمدنيين، وللقوات المتقدمة داخل مدينة الحديدة، نظراً لأن هذه الميليشيات تحاول خلق جبهات في ظهر القوات المتقدمة.

إلى ذلك، أسقطت قوات ألوية العمالقة، مساء أمس، طائرة استطلاعية تابعة لميليشيات الحوثي حاولت الاقتراب من مطار الحديدة، بحسب مصادر في المقاومة اليمنية، فيما استمرت الميليشيات المتحصنة داخل الأحياء السكنية بحفر الخنادق في الشوارع الرئيسية والفرعية وسط المدينة وعلى الطريق الساحلي الكورنيش، وفي محيط الميناء، مع زرع كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة. وقصفت الميليشيا الإيرانية من المناطق الخاضعة لسيطرتها في منطقة «التُحيتا»، أهدافاً مدنية في المناطق المحررة بالمديرية ذاتها. وذكر الأهالي أن ميليشيات الحوثي قصفت بالصواريخ مسجد «الفازة» التاريخي الذي يعود للقرن السابع الهجري، مشيرين إلى أن القصف أسفر عن تدمير منارة المسجد الواقع على شاطئ البحر.

وتسعى ميليشيات الحوثي إلى تدمير البنية التحتية لمدينة الحديدة من خلال تلغيم الطرقات وحفر الخنادق، وقطع شبكات المياه وخطوط الكهرباء بهدف مفاقمة الوضع الإنساني المتدهور الذي تسببت به منذ سيطرتها على المدينة أواخر 2014. وأفادت مصادر محلية بقيام الميليشيات بإجبار سكان مديريات الحديدة، في المناطق الخاضعة لها، على القتال في صفوفها وحشد المزيد من المقاتلين لمواجهة القوات المشتركة.

وقالت المصادر إن ميليشيات الحوثي قامت صباح أمس، باستدعاء سكان مديرية «الحجيلة» عبر مكبرات الصوت للانضمام مع عناصرها في جبهة مدينة الحديدة، مؤكدة أن الميليشيات أجبرت بالقوة العديد من سكان البلدة على القتال وأرسلتهم للمعركة.

وقتل مالا يقل عن 700 مسلح حوثي، وجرح مئات آخرون، منذ انطلاق معركة تحرير مدينة الحديدة الأسبوع الماضي. وضمت قائمة قتلى الحوثيين العشرات من القيادات الميدانية للميليشيا بينهم القيادي المدعو زين العابدين محمد ناصر العسي، وهو مسؤول معسكر تدريبي للميليشيات في محافظة حجة. وأكدت مصادر مطلعة، أمس، مصرع ثلاثة من قيادات ومشرفي ميليشيا الحوثي في معركة تحرير مطار الحديدة، هم أحمد عبدالملك أبو طالب، عبدالله حسين المتوكل، وهاشم العزي المتوكل. واستقبلت عدد من مستشفيات مدينة حجة، عشرات الجثث لقتلى وجرحى من الميليشيات الحوثية والمغرر بهم قادمين من جبهات الساحل الغربي. وأفادت المصادر الطبية بمستشفى الجمهوري بالمحافظة أن عشرات القتلى والجرحى وصولوا خلال اليومين الماضيين قادمين من الحديدة وجبهات أخرى، موضحة أن مستشفيات المحافظة باتت تكتظ بالجرحى، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة للجرحى في مستشفيات حجة دفعت بقيادة مكتب وزارة الصحة في حجة الواقع تحت سيطرة الحوثيين لإطلاق نداء استغاثة في صفوف الأهالي للتبرع بالدم. وقالت مصادر طبية أن بعض الجرحى والقتلى تعود لأطفال تم التغرير بهم، مشيرة إلى أن ثلاجات المستشفيات لم تعد تستوعب أعدادا إضافية من الجثث التابعة للميليشيات الحوثية.