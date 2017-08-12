قرقاش: التواصل العربي ضروري ودور الرياض محوري

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدات بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن «انتقاد الإعلام الإيراني لزيارة الزعيم العراقي مقتدى الصدر إلى السعودية، يؤكد ضرورة الاستمرار في الانفتاح على العراق.. الطريق وعّر ولكن البعد العربي يتطلب ذلك». وأضاف معاليه: «التواصل العربي ضروري ودور الرياض محوري في مرحلة ما بعد إرهاب داعش، المشهد معقد، ولكنه لن يستعصي أمام توجه مشترك يدعم استقرار وازدهار العراق».

إلى ذلك، أشار مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، إلى تطابق في الرؤى خلال لقائه في جدة (الشهر الماضي)، مع نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً أن الرياض تعد بمثابة الأب للجميع، وقد أثبتت قوتها وهي تعمل على إحلال السلام في المنطقة. وقال الصدر، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة في لندن ونشرته أمس الجمعة، إنهما ناقشا ملفات عدة من ملفات المنطقة بينها اليمن، والبحرين، وسوريا، والقدس، والعلاقات الإيرانية- السعودية، وكذلك علاقات بغداد بالرياض، مشيراً إلى أن الاجتماع اتسم بالصراحة بين الطرفين.

وحول وجود خلافات بين عمار الحكيم وإيران، ذكر زعيم التيار الصدري في العراق، أن الوضع لا يصل إلى مرحلة خلاف، لكن هناك بعض المشاكل التي لم يتم حلها حتى الآن، مضيفاً أن هناك خلافات أيضاً داخل المجلس الأعلى الإسلامي في العراق نتيجة وجود شخصيات كبيرة ترى نفسها في مستوى الحكيم. وفي الشأن الداخلي العراقي، أكد الصدر أنه لا بد من مركزية الدولة العراقية، دون أن يكون هناك جيشان في البلد.