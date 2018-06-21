قرقاش: الانسحاب الحوثي من الحديدة الطريق الوحيد لتجنب تفاقم الأوضاع

أبو ظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الانسحاب الكامل وغير المشروط لميليشيات الحوثي الإيرانية من مدينة الحديدة ومينائها هو الطريق الوحيد لتجنب تفاقم الأوضاع، مؤكداً ضرورة الضغط على الميليشيا الانقلابية للخروج من المدينة التي تسعى إلى صنع أزمة إنسانية فيها بممارساتها العدوانية، وأكد معاليه أن تحرير الحديدة سيؤدي إلى تسريع التسوية السلمية في اليمن.

وقال معاليه في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر «الانسحاب الكامل والسلمي وغير المشروط لميليشيا الحوثي من مدينة وميناء الحديدة هو الطريق الوحيد لتجنب تفاقم الوضع في المدينة وحولها»، وأضاف، «من الملح على نحو متزايد الضغط على الحوثيين للخروج من الحديدة. وتقول الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة الدولية ووسائل الإعلام أن ميليشيا الحوثي تسعى بشكل متعمد ومتعمد لتصنيع أزمة إنسانية وتفاقم الأوضاع في الميناء والمدينة»، وأردف «الحوثيون يمنعون تحميل المساعدات في ميناء الحديدة.

تدمير شبكات المياه والصرف الصحي. وضع الألغام العشوائية، والعبوات الناسفة، والقناصة والأسلحة الثقيلة بين المناطق السكنية». وختم معاليه تغريداته قائلاً، «لن نسمح للحوثيين بتحويلنا من أهدافنا الإستراتيجية. سنواصل ممارسة الضغط العسكري واحترام الظروف الإنسانية الهشة. سيؤدي تحرير الحديدة إلى تسريع التسوية السلمية لليمن والشعب اليمني».