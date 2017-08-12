160 قتيلاً وجريحاً بتصادم قطارين في الإسكندرية

القاهرة (وكالات)

سقط 160 شخصا بين قتيل وجريح أمس في تصادم قطارين في منطقة خورشيد عند المدخل الشرقي لمدينة الإسكندرية، حسب حصيلة للضحايا تتغير بسرعة. وقالت وزارة الصحة المصرية إن 36 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 124 آخرين جراء تصادم قطارين للركاب أحدهما كان في طريقه من القاهرة إلى الإسكندرية والآخر كان آتيا من بورسعيد إلى المدينة ذاتها. وأضافت هيئة سكة الحديد في بيان صحفي، أنه في تمام الساعة 14.15 اصطدم قطار 13 أكسبريس القاهرة الإسكندرية بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد الإسكندرية، بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية، ما تسبب في سقوط جرار قطار 13 وعربتين من مؤخرة قطار 571. ونقل التلفزيون عن مصادر بهيئة السكك الحديد المصرية أن الحادث نجم عن «عطل فني وقع بأحد القطارين». وانتقل وزير النقل إلى مكان الحادث لتفقد الأمور، فيما شكلت هيئة سكة الحديد لجنة فنية للتحقيق في أسباب التصادم.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات عدة في مدينة الإسكندرية. وقال رئيس هيئة الإسعاف أحمد الأنصاري، وفق بيان وزارة الصحة، إنه فور وقوع الحادث تم إرسال 25 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين والضحايا. وأمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بفتح تحقيق عاجل في حادث التصادم.

من جهة أخرى، تمكنت القوات البحرية المصرية صباح أمس من إنقاذ 9 سائحين يحملون الجنسية الإسبانية، بعد تعرض القارب السياحي، الذي كان يقلهم، للغرق أمام شواطئ منطقة القويح شمال القصير (684 كيلومترا جنوب شرق القاهرة). وذكر موقع، أخبار مصر، الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، نقلا عن رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، حسن الطيب، إن «الجمعية تلقت إخطارا بتعرض لنش سياحي للغرق، وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ، وتمكنت اللنشات والمراكب القريبة من الموقع من إنقاذ السائحين دون أية إصابات». وتمكنت القوات البحرية أيضا من إنقاذ طاقم اللنش.