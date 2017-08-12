التحالف يعزز قدرات خفر السواحل اليمنية

عدن (الاتحاد)

أكد رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، العميد ركن خالد القملي، أن هناك دعماً لوجستياً كبيراً سوف تتلقاه قوات خفر السواحل والقوات البحرية اليمنية من أجل تأمين المياه الإقليمية والتصدي لعمليات تهريب البشر والقرصنة البحرية. وأضاف القملي أنه عقد سلسلة لقاءات في العاصمة السعودية الرياض مع قيادات التحالف العربي من أجل تفعيل القوات البحرية وخفر السواحل خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هناك دعماً قادماً سوف تتلقاه القوات من دول التحالف العربي لإسناد الجهود البحرية والبرية لهذه القوات المهمة. وأشاد رئيس مصلحة خفر السواحل بالدور التي تقوم به دول التحالف العربي في دعم اليمن عسكرياً واقتصادياً لمواجهة المد الإيراني في المنطقة عبر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.